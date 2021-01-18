صالة جديدة “للتجارة” بتجمع دروشا

القنيطرة – محمد غالب حسين

افتتح محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل صالة جديدة للسورية للتجارة بتجمع أبناء المحافظة بدروشا، ونوّه المحافظ بالدور الإيجابي الذي تقوم به السورية للتجارة التي توفر للمواطن سلعة جيدة بسعر تنافسي.

وأشار مدير فرع القنيطرة للمؤسسة فراس مهاوش إلى أن هناك ست صالات للبيع لفرع القنيطرة بتجمعات أبناء المحافظة، إضافة إلى مجمع تجاري كبير بمدينة البعث و(١٤) صالة على أرض المحافظة تؤمّن للمواطنين المواد المقننة وكل احتياجات الأسرة الغذائية والمنزلية والكهربائية والمدرسية والسجاد وأدوات التنظيف بجودة عالية وسعر مناسب يقل ٢٥% عن أسعار القطاع الخاص، وذكر مدير الفرع أن خطة الفرع هي الوصول إلى كل قرية بالمحافظة عندما يتوفر المكان المناسب وتتحقّق الجدوى الاقتصادية.

يشار إلى أن مبيعات فرع القنيطرة للشركة السورية للتجارة وصلت العام الماضي إلى مليارين ونصف المليار ليرة سورية.