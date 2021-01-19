الحرارة أدنى من معدلاتها وأجواء ماطرة فوق أغلب المناطق

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو غائماً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطلات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً وتساقط حبات البرد وثلجياً على المرتفعات التي تزيد على 1200 متر ويتدنى مستوى الهطل الثلجي ليلاً حتى 1000 متر والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 85 كم/سا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة غداً انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويميل الجو للاستقرار تدريجياً خلال ساعات بعد الظهر والمساء ويكون غائماً إلى ماطر في أغلب المناطق وثلجياً على المرتفعات التي تزيد على 800 متر خلال ساعات الصباح ويكون الهطل ممزوجاً بالمطر دون هذا الارتفاع.