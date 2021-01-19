المهندس عرنوس يبحث مع أعضاء مجلس الشعب عن الحسكة تأمين الخدمات الرئيسة للمحافظة

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة الواقع الحالي للمحافظة في مختلف المجالات وضرورة تكاتف الجهود والعمل المشترك للاستمرار في تأمين الخدمات الأساسية والضرورية للأهالي ودعم فلاحي المحافظة وتوفير مستلزمات العملية الزراعية لمختلف المواسم مع وضع تسعيرة تتضمن تكاليف الإنتاج وهامش ربح مريحاً للفلاح بما يضمن حقه.

وتركز اللقاء على ضرورة استنهاض الفعاليات المجتمعية والأهلية في المحافظة لمواجهة التحديات الراهنة جراء سرقة الموارد والثروات الوطنية من قبل الاحتلالين التركي والأمريكي وأدواتهما ومواصلة انتهاكاتهم اللاإنسانية بحق أبناء المحافظة الشرفاء المتمسكين بأرضهم.

وأكد المهندس عرنوس بذل كل الجهود ضمن الإمكانات المتاحة لتأمين المتطلبات الأساسية والخدمات الرئيسة للمحافظة وتوفير الأدوية ودعم مركز الإسعاف المحدث في المدينة بعد تعرض المشافي في المحافظة إلى التدمير جراء الإرهاب والاحتلال مبيناً أن الحكومة تبذل أقصى الجهود لتوفير مصادر المياه لأهالينا في المحافظة.

مطالب أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة تركزت على تعزيز القطاع الصحي وتأمين مستلزماته والعمل لوضع غرفة جراحة إسعافية في المركز الصحي بالحسكة وزيادة كميات الأدوية إلى المحافظة ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة وتعزيز تقديم الخدمات الإغاثية للمهجرين جراء الإرهاب والاحتلال والعمل لتأمين رحلات جوية بين الحسكة ودمشق.