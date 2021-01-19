انتخاب مكتب تنفيذي جديد لاتحاد الكتاب العرب

انتخب المؤتمر العام العاشر لاتحاد الكتّاب العرب الذي انعقد في مكتبة الأسد بحضور رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المركزي الرفيق الدكتور مهدي دخل الله والدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية أعضاء مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي للدورة العاشرة.

الرفيق الدكتور مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي قال في كلمة له أمام اعضاء المؤتمر: في سورية يُرسم مصير العالم حالياً لأنها بقيت صامدة بفضل صمود الشعب والجيش خلف قيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد مؤكداً أنها ستكون قريباً عاملاً أساسياً في صياغة النظام العالمي الجديد.

بدوره قال مالك صقور رئيس اتحاد الكتّاب العرب ينعقد المؤتمر العاشر وسورية الوطن الأغلى تواجه أعتى التحديات في الداخل والخارج، تحديات مصيرية ضد الكيان الصهيوني، تحديات الهوية، ومواجهة الأعداء المتربصين بأرضنا وسرقة نفطنا ونهب قمحنا وحرق غاباتنا، مشيراً إلى أن الجميع يعرف ماذا حدث في هذه الدورة ومع ذلك لدينا ما نعتز به ونفتخر به من إنجازات.