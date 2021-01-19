لجنة دعم الشعب الفلسطيني تركّز على الحوار مع جيل الشباب

أبنت اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني رئيسها الراحل الدكتور محمد مصطفى ميرو في أول اجتماعاتها برئاسة الدكتور صابر فلحوط، واستذكر أعضاؤها مناقب الفقيد منوهين بدوره خلال توليه رئاسة اللجنة في تفعيل عملها لدعم الشعب الفلسطيني على مدى سنوات.

وناقشت اللجنة أجندة عملها للعام الحالي حيث ركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة التوجه إلى جيل الشباب والطلبة والحوار معهم لزيادة الوعي بالقضية الفلسطينية ومخاطر التطبيع وإطلاق منصة إلكترونية تعنى بنشر الفكر الداعم للقضية الفلسطينية إضافة إلى إعداد دراسات فكرية حول القضية الفلسطينية بالتعاون مع كتاب ومفكرين.

وتأسست اللجنة عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

والأسبوع الماضي أعلنت اللجنة تسمية الدكتور صابر فلحوط رئيساً لها خلفاً للدكتور محمد مصطفى ميرو الذي وافته المنية في الـ 22 من كانون الأول الماضي.

والدكتور فلحوط من مواليد السويداء عام 1935 خريج كليتي الآداب والتربية بجامعة دمشق عام 1960 نال شهادة الدكتوراه بالعلوم السياسية من جامعة صوفيا عام 1970 وله تسع مجموعات شعرية وثمانية كتب نثرية وأكثر من ألفي مقالة في الصحف المحلية والعربية وهو عضو اللجنة العربية السورية العليا لدعم الانتفاضة ومقاومة المشروع الصهيوني وفي اتحاد الكتاب العرب وشغل عضوية مجلس الشعب للدورتين التشريعيتين 1998 و2003 واختير عضواً في وفد الجمهورية العربية السورية لمؤتمر مدريد للسلام عام 1991.

وتعاقب كل من الوزير الأسبق أحمد عبد الكريم والدكتور محمد مصطفى ميرو رئيس مجلس الوزراء الأسبق على رئاسة اللجنة التي تأسست عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.