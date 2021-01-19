نادي مثقفي السلمية يثقف نفسه بالشعر والموسيقا

البعث _ نزار جمول

بدأ نادي المثقفين، أحد أندية صالون سلمية الثقافي، العام الجديد بالكثير من الجدية والتجديد، ففي جلسته الأخيرة حفل بالشعر المتنوع بموزونه وتفعيلته ونثره وحتى المحكي منه من خلال شعراء وشاعرات من السلمية وضيوف من مدينة حماة فاجأوا الحضور بقدومهم الذي أضفى حميمية على الجلسة، ولم يكتف النادي بالشعر بل أضاف إليه الموسيقا والغناء.

وبدأت الشاعرة فاتن حيدر الجلسة بالترحيب بالضيوف والحضور ولتبدأ آمنة طالب الأمسية بنصيها الشعريين “شيطان شعري، انتظار”، ثم ألقى نزار فخور قصيدتين “قم يا أبي، خذ أكثر”، ليأتي دور أول الضيوف القادمين من حماة الشاعر عبد اللطيف جرجنازي بقصيدتيه “رحماك ربي، عباد الدولار”، وألقى وعد أبو شاهين قصيدة غزلية “شلال القُبل”، وأخرى بعنوان “النفس”، وقرأت نظام وسوف قصيدتين “رقص على منصة القمر، شغف”، ثم ألقى الضيف الحموي الثاني محسن المنصور عدة قصائد “حسناء، شوق، لحظها يروي” وعدنان الخطيب غزليته “أرسم بالصور وجهكِ”، ويشارك حسن البدوي الضيف الثالث من حماة بقصيدة ارتجالية جميلة بعنوان “أصدق الشعر ما يكون مصادفة”، ثم تتالت المشاركات عبر الشعراء حيدر أبو شاهين، إياد زهرة، منذر سيفو بمشاركة جميلة من العتابا، فيصل عبظو، سليمان الشيخ حسن وقدموا قصائد جميلة عبرت عن أحاسيس في غاية الروعة، وليختتم الشاعر الزجلي إسماعيل الأغا بمقطوعات عتابا بصوته، وفي ختام الأمسية ترجم جماليتها الموسيقا عبر الموسيقي الملحن منذر سيفو على آلة العود وعلى الرق الفنان عمار جمول حيث قدما مجموعة من الأغاني الطربية الجميلة التي أضفت على هذه الأمسية جمالاً أضيف على رقة الشعر.