أمطار متفاوتة الغزارة في المحافظات أعلاها 70 مم في حضر بالقنيطرة

شهدت كل المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطلات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 70 مم في حضر بالقنيطرة.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في دمشق وريفها… في الحرمون 60 مم ومضايا 37 مم وسرغايا 27 مم والزبداني 22 مم وعسال الورد 18 مم وميسلون 11 مم وجديدة الشيباني والتل ودوما 10 مم وقطنا وقاسيون 7 مم ومساكن برزة والكسوة 6 مم ودمشق المزة ودوار المطار 5 مم وعقربا 3 مم والجراجير 2 مم ومطار دمشق الدولي 1 مم.

وفي محافظة السويداء كانت كميات الهطل في عين العرب 32 مم وصلخد 25 مم وشهبا 22 مم والسويداء 16 مم والصورة الصغيرة 10 مم.

وفي محافظة درعا سجلت كميات الهطل في بصرى 25 مم والشيخ مسكين 17 مم ودرعا 12 مم والمسيفرة 11 مم ونوى 8 مم والصنمين 6 مم وتل شهاب 4 مم.

وفي القنيطرة كانت في حضر 70 مم والقنيطرة 43 مم ونبع الصخر 20 مم.

وفي محافظة حمص بلغت الهطلات في العريضة 61 مم وتلكلخ 57 مم وقلعة الحصن 28 مم وحمص 27 مم ومرمريتا 26 مم والرستن 23 مم والناصرة 22 مم والمخرم وتلدو 18 مم والقصير 16 مم وشين 15 مم والقريتين 2 مم.

وفي محافظة حماة سجلت كميات الهطل في مصياف 45 مم وعين حلاقيم 40 مم ووادي العيون 35 مم والسلمية 32 مم والرصافة 30 مم وربعو 20 مم وحربنفسه 12 مم وعقيربات 11 مم والحميري 10 مم والسعن وصوران 9 مم وكفر زيتا 8 مم ومحردة 7 مم والصبورة وحماة المدينة 6 مم وفي الغاب سجلت في الكريم 17 مم وعين الكروم 14 مم وشطحة والسقيلبية 13 مم وأفاميا 10 مم.

وفي محافظة طرطوس سجلت في مشتى الحلو 46 مم ودريكيش 29 مم وصافيتا 25 مم والصفصافة 23 مم والقدموس 15 مم وحمام واصل وبانياس 10 مم والشيخ بدر 7 مم وطرطوس المدينة 6 مم.

وفي محافظة اللاذقية وصلت كميات الهطل إلى 30 مم في القرداحة واللاذقية المدينة 21 مم ومطار الباسل 17 مم ووادي قنديل والحفة وبوقا 15 مم والمزيرعة 14 مم والقطيلبية والبهلولية 12 مم وكسب 11 مم وصلنفة 3 مم.

وفي محافظة إدلب بلغت كميات الهطل في إدلب 35 مم وارمناز 21 مم وجسر الشغور20 مم.

وفي حلب سجلت الهطلات في الباب 16 مم وإعزاز 12 مم وحلب المدينة وحلب المطار والسفيرة 8 مم ومنبج 4 مم وجرابلس وعين العرب الشمالية 2 مم وفي محافظة الرقة سجلت في الرقة والمنصورة 4 مم والكرامة 3 مم وتل أبيض والسبخة وجديدة خابور 1 مم.

وفي محافظة الحسكة وصلت كميات الهطل في الزهيرية إلى 29 مم والمالكية 28 مم والقحطانية واليعربية 20 مم والقامشلي 17 مم وهيمو 16 مم والدرباسية والجوادية وتل علو ومبروكة 15 مم وعامودا 11 مم وتل براك وابو قصايب 9 مم وتل حميس والهول 8 مم والعريشة 7 مم وام مدفع وتل بيدر 5 مم والشدادي 4 مم والحسكة ومركدة 3 مم وتل تمر 2 مم.

وفي دير الزور سجلت في الكسرة 5 مم ودير الزور المدينة والتبني والبوكمال 1 مم.