الجعفري أمام مجموعة الـ 77 والصين: سورية تعول على الدعم القيّم للمجموعة من أجل وضع حد لسرقة مواردها الطبيعية وللاحتلال الأجنبي

أكد الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن سورية تعول على الدعم القيم لمجموعة الـ77 والصين من أجل وضع حد لسرقة مواردها الطبيعية وللاحتلال الأجنبي لأراضيها.

وقال الجعفري في كلمة له خلال أول اجتماع على مستوى السفراء برئاسة جمهورية غينيا لمجموعة الـ 77 والصين لعام 2021 إن “التحديات التي تواجه عالمنا اليوم هائلة ففي فترة وجيزة فقط تسببت جائحة كوفيد19 في تعطيل الجهود المبذولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 حيث كشف الوباء عن هشاشة عالمنا وأظهر مدى ترابطنا جميعاً”.

وأشار الجعفري إلى أن التعاون متعدد الأطراف هو دائماً أفضل طريقة للتغلب على جميع التحديات العالمية موضحاً أنه لسوء الحظ لا تزال بعض الحكومات تختار طريق الأحادية بما في ذلك فرض التدابير القسرية أحادية الجانب غير القانونية فيما نحن بحاجة إلى التضامن والتعاون والعمل الجماعي من أجل تنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة بعيداً عن الأحادية والتسييس ومبيناً أنه ومنذ تأسيس المجموعة كان التضامن بين أعضائها دائماً هو المفتاح لنجاحها حيث سمح للدول بالدفاع عن مصالحها لذلك يجب علينا الحفاظ عليها بكل الوسائل.

واختتم الدكتور الجعفري كلمته بالتأكيد على أهمية القرار السنوي للمجموعة المعنون بـ”السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” وقال: إننا نعول على الدعم القيّم للمجموعة من أجل وضع حد لسرقة مواردنا الطبيعية وللاحتلال الأجنبي برمته.