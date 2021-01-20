ترامب في خطابه الوداعي: أنا أول رئيس أميركي لم يخض حربا؟!!

أكد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنه يستعد لتسليم السلطة إلى إدارة جديدة دون أن يذكر الرئيس الجديد جو بايدن، مستعرضا ما وصفها بإنجازاته خلال ولايته على مدى 4 سنوات. وقال ترامب -في خطاب وداعي سجل الاثنين وأعلنه البيت الأبيض مساء الثلاثاء- إن هذا الأسبوع ستبدأ إدارة جديدة ونصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على سلامة أميركا.

وفي لهجة وصفت بالهادئة خلافا لخطاباته السابقة، أكد ترامب أن الحركة التي بدأها ما زالت في بدايتها، في إشارة إلى الشعار الذي رفعه منذ البداية بجعل أميركا عظيمة.

وفي إشارته إلى اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول (الكونغرس) في السادس من الشهر الجاري أثناء تصديقه على فوز بايدن، قال ترامب إن العنف السياسي هو هجوم على كل ما نعتز به كأميركيين ولا يمكن التسامح معه أبدا، مضيفا أن جميع الأميركيين شعروا بالرعب من الهجوم على المبنى. وبدأ ترامب بسرد ما وصفها بالإنجازات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. مؤكداً أنه يفتخر بأنه الرئيس الأول الذي أوقف الحروب ولم يخض حربا جديدة. وجرت العادة أن يستقبل الرئيس المنتهية ولايته نظيره المنتخب في البيت الأبيض قبل أن يتوجها سوياً إلى الكونغرس، غير أن ترامب قرر خرق هذا التقليد.

وعليه سيرحب ببايدن رئيس العمليات والخدمات المنزلية في البيت الأبيض، تيموثي هارليث، وفق قناة “سي إن إن” نقلاً عن مصادر قالت إن ترامب لا ينوي ترك خطاب لبايدن في المكتب البيضاوي، وهو تقليد يحمل قيمة كبيرة في مراسم التسلم.

من جانب آخر، رجح مسؤولون أميركيون ألا يحضر مايك بنس نائب ترامب، وداع الرئيس المنتهية ولايته، مشيرين إلى أنه سيكون موجودا لدى تنصيب بايدن الذي غادر ديلاوير إلى واشنطن استعدادا للتنصيب. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في البيت الأبيض، قولهم إنه من المتوقع ألا يحضر نائب الرئيس بنس وداع ترامب، في قاعدة “أندروز” الجوية اليوم الأربعاء.