تكريم وتتويج الفائزين في منافسات الأولمبياد العلمي السوري

كرمت هيئة التميز والإبداع اليوم الفائزين بالمراكز الـ 15 الأولى في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2020-2021 والذين سينضمون إلى الفرق الوطنية للأولمبياد في اختصاصات “الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية” وذلك على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق الأوبرا.

وحاز المركز الأول في مادة الرياضيات الطالب ساريه محمد زاهر رمضان من دمشق بينما حل الطالب مضر أمير قدار من اللاذقية بالمركز الثاني والطالبة ريان محمد ديب شيخ البساتنة من حلب بالمركز الثالث وفي مادة الفيزياء نال الطالب محمود محمد زاهر عيروض من حلب المركز الأول والطالب أحمد سامي براء اسكيف من حلب المركز الثاني والطالب سيف الدين محمد خير خضرة من دمشق المركز الثالث أما في مادة الكيمياء فحصل الطالب سلمة عبد الناصر عمران من حمص على المركز الأول والطالبة بتول حسام شريقي من اللاذقية على المركز الثاني والطالبة سيدرا فائز محفوض من طرطوس على المركز الثالث.

وفي مادة علم الأحياء حاز الطالب عبد الله بسام جداع من حمص المركز الأول والطالب لاوند محمد بيرم من حلب المركز الثاني والطالبة بيلسان يحيى دغله من حمص المركز الثالث.

أما في مادة المعلوماتية فنال الطالب يزن ممدوح الحمصي العطار من ريف دمشق المركز الأول والطالب محمد عمرو محمد فراس ناصيف من حمص المركز الثاني والطالب زين حبيب بلال من اللاذقية المركز الثالث.

وتوج الطلاب الفائزون بالمراكز الـ 15 الأولى في كل اختصاص بأكاليل الغار بينما منح الطلاب الثلاثة الأوائل إضافة إلى ذلك ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وفق الترتيب كما تم تكريم رؤساء وأعضاء اللجان العلمية المشرفة على الطلاب الذين حققوا إنجازات دولية لعام 2020 في اختصاصات “الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والروبوتيك”.

وفي كلمتها خلال حفل التكريم أكدت المهندسة هلا الدقاق رئيسة هيئة التميز والإبداع أن وصول الطلاب إلى مرحلة التصفيات النهائية إنجاز ونجاح مهم وخطوة أولى في طريق التميز مشيرة إلى أن الأولمبياد يمثل نافذة للتحدي والإصرار لإثبات الذات والموهبة للطالب من ناحية والاستاذ والمدرب من ناحية أخرى.

من جانبها نوهت مديرة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع نبوغ ياسين بالدعم والمساندة التي قدمتها الجهات الشريكة لهيئة التميز والإبداع مثل وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والسياحة والجامعات السورية والهيئات العلمية والبحثية.

واستعرض الطالب السابق في الأولمبياد مجد جوزيف نصرة والذي أصبح مدربا في الأولمبياد تجربته في هذا المجال ومشاركاته في الأولمبيادات العالمية لعلم الأحياء خلال عامي 2019 و2020 حيث مثل سورية في هنغاريا واليابان وحصل خلالهما على ميداليتين برونزيتين لافتا إلى أن هذه التجربة أسهمت في تغيير حياته وحققت طموحه وانعكست على مسيرته الدراسية الجامعية.

الطلاب الفائزون بعضوية الفرق الوطنية للأولمبياد لعام 2021 أعربوا عن سعادتهم بالنتائج التي حققوها مؤكدين أن ذلك يحملهم مسؤولية كبيرة من أجل تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات على المستوى العالمي.

واعتبر الطالب محمود عيروض أن التكريم ثمرة تعب وجهد على مدى سنوات الدراسة وأن الأولمبياد ساهم في دعم الإصرار والعزيمة لديه وأكد أن الأولمبياد تجربة مفيدة اكتسب خلالها معلومات قيمة وكثيرة وتعرف خلالها على أصدقاء جدد.

وقالت الطالبة سيدرا محفوض إن مشاركتها في الأولمبياد طورت أساليب التفكير الصحيح والمنطقي لديها وأكسبتها الخبرة اللازمة للتعامل مع المواقف والأمور الحياتية وشكرت أساتذتها وأهلها بينما عبرت الطالبة بتول شريقي عن سعادتها لأن جهودها لم تذهب سدى وتكللت بالنجاح وتمكنت من تحقيق حلمها بالانضمام إلى الفرق الوطنية للأولمبياد.

ونوه الطالب يزن العطار بالتدريبات النوعية التي تلقاها خلال فترة تحضيره للاختبارات والتي أدت لوصوله إلى هذه النتيجة بينما أشار الطالب محمد عبد العزيز عمر جعنة من محافظة حلب اختصاص علم أحياء إلى أن مشاركته في الأولمبياد حفزته على المثابرة الدائمة والبحث عن المعلومات من المراجع العلمية بمختلف اللغات.

ورأى الطالب حيدر رسوق من اللاذقية اختصاص كيمياء أن الاجتهاد دائما ثمرته النجاح والتفوق ومع الإرادة والإصرار لا يوجد شيء مستحيل.

تخلل حفل التكريم عرض أفلام عن التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي والأجواء التي سادتها إضافة إلى لوحات فنية تعبيرية راقصة حول رسالة العلم عبر التاريخ وتطورها والبلدان التي استضافت منافسات الأولمبياد العالمية.

شارك في التكريم وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم رئيس مجلس أمناء هيئة التميز والإبداع والتربية الدكتور دارم طباع نائب رئيس مجلس الأمناء بحضور عدد من مديري الهيئات والمراكز العلمية والبحثية وأعضاء مجلس أمناء هيئة التميز والإبداع وممثلي عدد من الدول الأجنبية وفعاليات ثقافية وعلمية.

واختتمت الثلاثاء اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لموسم 2020-2021 التي أقامتها هيئة التميز والإبداع على مدى جولتين خلال يومين بمشاركة 367 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات وذلك لاختيار أعضاء الفرق الوطنية التي ستشارك في مسابقات الأولمبياد الدولية والعالمية خلال الفترة القادمة.