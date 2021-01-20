حطين يعاقب لاعبيه مادياً ويشكو الظلم التحكيمي

اللاذقية- خالد جطل

بعد الخسارة غير المتوقعة أمام الشرطة في الدوري الكروي الممتاز، التقى مجلس إدارة نادي حطين مع الكادر الفني والإداري لفريق الرجال، وتمت دراسة التقرير المقدم من الكادر، كما تم الاتفاق على إصدار قرار يقضي بخصم 50% من راتب الشهر القادم لجميع لاعبي الفريق.

المحامي خالد طويل رئيس النادي أوضح لـ “البعث” أن الإدارة تتبع سياسة المحاسبة، ولديها ثواب وعقاب، وهذا من باب التصويب وتصحيح المسار لا من أجل العقوبة كعقوبة، مشيراً إلى أنه في حال حدث خطأ لابد من معالجته وتقويمه، وهو ما حصل عندما لوحظ أن هناك انخفاضاً بمردود اللاعبين واللامبالاة التي حدثت بمباراة الشرطة، ما أدى للخسارة، مؤكداً أن الفريق لم يكن بمستواه المتوقع، ولكن هناك نقطة لابد من الإضاءة عليها وهي الظلم التحكيمي الذي يلحق بالفريق بأكثر من مباراة ودون مبرر، فالأخطاء الإنسانية لا غبار عليها، ولكن عندما تكون هناك أخطاء قاتلة وظالمة ودون وجه حق فهي كارثة، لافتاً إلى أنه تواصل مع المعنيين باتحاد الكرة حول ذلك، معتبراً أن النادي يتعامل بكل لباقة ومحبة مع جميع الحكام، ويقدم لهم كافة مستلزمات نجاح عملهم، ولا يطلب منهم إلا الإخلاص بالعمل وإحقاق الحق.

طويل أكد أن الفريق كلف ما يقارب 800 مليون ليرة سورية لينافس بقوة بمسابقتي الدوري والكأس، مشدداً على أن جمهور حطين هو السند والداعم والمحفز للفريق بكل حالاته الإيجابية والسلبية، وهو مع الفريق على الحلوة والمرة، وأشار إلى وجود البعض ممن يعشق الصيد بالمياه العكرة، وينتظر تعثر أي لاعب لشن حملات بعيدة عن الأخلاق الرياضية، وشحن الجمهور سلباً، وهو ما لم نكن نراه سابقاً في ملاعبنا.

وختم طويل بالإشارة إلى أن حطين سيعود بقوة، وأن الخسارة أمام الشرطة كانت درساً للجميع للاستفادة منها، ولذلك اتفقت الإدارة مع اللاعبين على طي الخسارة، والنظر للأمام للخروج بنتيجة إيجابية أمام الوثبة في حمص في ختام مرحلة الذهاب.