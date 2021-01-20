طموح كبير لسلة قاسيون في دوري السيدات

قدم فريق قاسيون نتائج لافتة في مرحلة الذهاب من دوري سلة السيدات نجح من خلالها في تصدر الترتيب مناصفة مع فريقي الجلاء والثورة، كما استطاع إلحاق الهزيمة الأولى ببطل الدوري (الثورة) الذي لم يخسر في المسابقة أية مباراة منذ موسمين.

هذه النتائج جاءت بعد تكاتف الجميع من إدارة النادي والقائمين على اللعبة، كما أنها أتت بعد موسم غير ملب للطموح على صعيد النتائج، فلم يستطع الفريق اعتلاء منصات التتويج، وتسجيل حضور طيب الموسم المنصرم، فإدارة النادي والكادر التدريبي عملا على توفير كافة سبل النجاح للفريق، وتوفير كل الأجواء المثالية من أجل التأسيس لانطلاقة قوية للفريق هذا الموسم، ونجح الفريق في هذا الأمر.

مدرب الفريق بشار فاضل أشار لـ “البعث” إلى أنه بعد انتهاء مرحلة الذهاب تم منح اللاعبات استراحة قصيرة، ومن ثم عاود الفريق تدريباته بشكل يومي تحضيراً لخوض مرحلة الإياب، حيث ستكون المباريات صعبة كون أغلب الفرق أتمت استعداداتها بشكل جيد، مبيّناً أن الفريق قدم مستوى لافتاً في مرحلة الذهاب توّجها بالفوز على حامل اللقب، وبعض الفرق التي لها باع طويل.

وكشف فاضل عن أن طموحات الفريق متوجهة للمنافسة على اللقب والظفر به لأول مرة في تاريخ النادي، لاسيما أن الفريق يضم في صفوفه نخبة من اللاعبات المخضرمات من أمثال: كارولينا أبو لطيف، وهيا المالكي، وليانا غنوم، وابتسام الزير، والعناصر الشابة مثل: هبة بغدادي، وجلنار مبارك، ودارين عطفة، وروزان الجرف، وبتول السيد.

وأكد فاضل أن كافة مراكز الفريق مكتملة ولا يوجد فيها أي نقص، خاصة بعد التعاقدات التي تمت قبل بداية الموسم، فالفريق مصمم على تحقيق اللقب، واعتلاء منصات التتويج هذا الموسم، وتحقيق حلم طال انتظاره رغم كافة الصعوبات التي قد تواجهه في مرحلة الإياب.

عماد درويش