عقد لتسهيل نقل المواد الأولية من وإلى المدن الصناعية

دمشق- كنانة علي

استأنفت وزارة النقل مؤخراً نقل مادة الإسمنت بالقطارات من معمل إسمنت طرطوس إلى اللاذقية كخطوة أولى وتجريبية تمهيداً لاعتمادها مستقبلاً بشكل أساسي، بما يوفر الوقت والتكاليف وتأمين احتياجات الجهات بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات.

وأكدت الوزارة في تقرير تتبع التنفيذ السنوي الصادر عنها أنه تمّ تشغيل قطار الركاب، وخاصة للطلاب بين طرطوس واللاذقية وبالعكس وحتى في أيام الجمعة لتخديم طلاب التعليم المفتوح، إضافة إلى استكمال مشروع المرفأ الجاف وساحة الحاويات والتفريعة السككية من محطة خنيفيس الجديدة إلى المدينة الصناعية بحسياء بنسبة تنفيذ 80 بالمئة حتى تاريخه، وإبرام عقد مع الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية يساهم في تسهيل نقل المواد الأولية والمنتجات من وإلى المدينة الصناعية بحسياء ولتفعيل دور المرفأ الجاف فيها.

ووفق تقرير الوزارة فقد تمّ الانتهاء من إعداد الدراسات التنفيذية لمشروع إنشاء المرفأ الجاف وساحة الحاويات في المدينة الصناعية بالشيخ نجار والتفريعة السككية من محطة جبرين والمباشرة بإجراءات الاستملاك، مشيراً إلى أن لهذا المشروع أهمية في تطوير ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الصناعات الموجودة في المدينة الصناعية، ولتفعيل دور المرفأ الجاف فيها كرديف للمرافئ البحرية، وزيادة انسيابية نقل البضائع من وإلى المرافئ السورية وتخفيف الإجراءات الجمركية في الموانئ البحرية.