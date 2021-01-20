غزارة الأمطار تغمر المحاصيل وتحصار المنازل في الغاب

حماة- محمد فرحة

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الـ48 ساعة الماضية في مختلف أنحاء محافظة حماة إلى غمر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح والمحاصيل الزراعية الأخرى، ولا سيما في قرى شطحة ومرداش وعناب ما يهدد بتلف المزروعات ما لم يتم إيجاد مخرجا للمياه التي حولت الأراضي لمسطحات مائية.

ولدى استيضاح الأمر من مدير النقل في هيئة تطوير الغاب المهندس حسان محفوض للوقوف على الإجراءات الإسعافية، بيّن أن الأولوية لحماية منازل الأهالي من الغمر، حيث تعمل الآليات في تصريف المياه في جوار المنازل السكنية كما هو الحال في بلدات عين الكروم والغوار والروضة وغيرها، مشيراً إلى أن الأراضي الزراعية المغمورة والمزروعة يمكنها أن تتحمل يوما أو يومين لتصريف المياه.

بدوره عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة بحماة فاضل درويش أوضح بأنه تم تخصيص الآليات بالمحروقات قبل يومين لتكون جاهزة عند غمر الأراضي الزراعية ولحماية الأهالي في مواقع تجمع المسطحات المائية وسيولها والآن هي تعمل وتقوم بمهام الحماية والتصريف.

وشكا عدد من أهالي البلدات في المنطقة من تلف محاصيلهم في الأراضي المغمورة المزروعة بالقمح والشعير ومزروعات أخرى، وتساءلوا عن التأخر في تعزيل المصارف المائية علماً أن الأرصاد الجوية نبهت عن وجود منخفض جوي منذ فترة كافية للقيام بالإجراءات الإسعافية.

وكانت منطقة سهل الغاب ومصياف قد شهدت هطولات مطرية غزيرة خلال ليلة أمس بلغت زروتها في بلدة عين حلاقيم 110 ملم ومصياف 100 كذلك الحال و87 ملم في شطحة ..