قسد العميلة تشن حملة مداهمات في ريفي الحسكة ودير الزور وتخطتف ٩ مدنيين

نفذت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة مداهمات واختطفت عدداً من المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها في ريفي دير الزور والحسكة.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت منطقة يقطن فيها مهجرون في بادية بلدة طابية جزيرة بريف دير الزور الشرقي واختطفت 9 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي ريف الحسكة قالت مصادر محلية إن ميليشيا “قسد” اختطفت عدداً من أهالي قرية الصبيحية في منطقة الرميلان بالريف الشمالي الشرقي دون معرفة الأسباب واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وبحسب المصادر فمن بين المختطفين نساء من القرية ذاتها ما تسبب بحالة هلع في القرية جراء استخدام الميليشيا الأعيرة النارية لإرهاب الأهالي