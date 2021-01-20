ما علاقة الاستهلاك المعتدل للقهوة بطول العمر؟

يعتمد الكثيرون على القهوة في الحياة اليومية من أجل تنشيط الجسم وتحسين أداء العمل خلال اليوم، فالقهوة تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، كالمغنيسيوم والبوتاسيوم، والكثير من الفوائد الصحية، حيث تقول الدراسات العلمية: إن الاستهلاك المعتدل لمشروب القهوة له تأثير مفيد على متوسط العمر، والدورة الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

وقد تحدث الطبيب الروسي، اختصاصي التغذية، ميخائيل غينزبورغ، عن تأثير شرب القهوة المتوقع على متوسط العمر، وعلى صحة الإنسان، حسبما نشره موقع “تي في سفيزدا” الروسي، ووفقاً لاختصاصي التغذية، فقد أشارت دراسات أجريت على مجموعتين من الناس إلى (أولئك الذين يشربون الكثير من القهوة، وأولئك الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق)، وأفادت النتائج بأن الأشخاص الذين يشربون من 3-4 أكواب من القهوة يومياً يعيشون أطول في المتوسط، ​​وأقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض السرطانية، وبالتالي، فإن الاستهلاك المعتدل لهذا المشروب سيسمح للشخص بأن يعيش فترة أطول وأفضل.

وأشار خبير التغذية غينزبورغ إلى أن القهوة تحتوي على قلويدات تعمل على تمدد الأوعية الدموية، وتحسّن الدورة الدموية الدماغية، ولا تؤثر في ضغط الدم ونبضات القلب، وخلص غينزبورغ إلى أن التأثير السلبي للقهوة على الجسم يتجلى فقط في طريقة تعاطيها.