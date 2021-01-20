معرض أشغال يدوية لنزلاء سجن حمص المركزي

حمص- البعث

مشغولات يدوية متنوعة، وأعمال خرز فنية، ونتاج عمل ورشات خياطة، وغيرها من منتجات ذات قيمة فنية وجودة عالية ضمّها المعرض الذي أقامته أمس قيادة شرطة محافظة حمص بالتعاون مع جمعية رعاية المساجين، ومديرية الثقافة في قاعة المعارض بالمركز الثقافي العربي كتجربة تعتبر الأولى من نوعها بإقامة معرض خارج أسوار السجن لأعمال نزلاء سجن حمص المركزي تحت شعار “الأمل وتطوير الذات”، تأكيداً لدور السجن كمؤسسة إصلاحية.

يستمر المعرض ثلاثة أيام، ويعود ريعه إلى نزلاء السجن وذويهم، ويأتي كمحاولة لتنمية القدرات المهنية والإبداعية لدى السجين، وتحويله إلى كائن منتج وفاعل بالمجتمع قادر على إعادة ترميم ذاته، وإصلاح الظروف التي حدت به إلى السلوك غير القويم.

وقد أشار اللواء قائد شرطة حمص إلى أن المعرض يعتبر الأول من نوعه خارج أسوار السجن بعد نجاح التجربة داخل السجن، حيث أقيمت معارض عدة، مؤكداً دور السجن كمؤسسة إصلاحية تحرص على دمج السجناء في المجتمع، وتأمين فرص عمل لهم بعد خروجهم من خلال تسويق منتجاتهم، وتأمين دخل لهم.