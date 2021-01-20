نتائج لافتة لشباب المحافظة وجهود متواصلة للحفاظ على النجاح

استطاع فريق المحافظة تحقيق نتائج متميزة في ذهاب الدوري الممتاز لفئة الشباب حاجزاً لنفسه مكاناً في ريادة الترتيب الذي وصل للمركز الثالث فيه، وإثبات أنه قادم للمنافسة على اللقب هذا الموسم رغم صعوبة المهمة في ظل كثرة المتراهنين على التتويج.

مدرب الفريق عصام خدام الجامع أشار لـ “البعث” إلى أن بداية رحلة الذهاب شهدت صعوبات كبيرة من قبيل قصر فترة التحضير، واختلاف المواليد التي اعتمدها اتحاد الكرة لفرق الشباب، مبيّناً أن الحصول على المركز الثالث جاء نتيجة تعاون إدارة النادي التي قدمت كل الدعم، وبجهود اللاعبين ورغبتهم في تقديم الأفضل.

وأضاف مدرب الفريق: التقييم العام لرحلة الذهاب كان إيجابياً، ونحن راضون تماماً عن الفريق على الرغم من الخسارات الثلاث والتعادلات الثلاثة، حيث قدم الفريق أداء متوازناً حتى في المباريات التي تعثر فيها.

وعن التحضير لمرحلة الإياب كشف خدام الجامع أن الفريق عاد للتدريبات بعد فترة التوقف نتيجة وجود امتحانات مدرسية وجامعية، مؤكداً أن طموح الفريق هو الاستمرار في تقديم مستويات متميزة، وتحقيق النتائج الإيجابية داخل الأرض وخارجها للبقاء في المقدمة، فالحفاظ على النجاح أصعب من الوصول إليه.

ولفت خدام الجامع إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل لضمان مستقبل الفريق عبر ترفيع بعض اللاعبين من مواليد عام 2005 لإكسابهم خبرة اللعب في الدوري، متوجهاً بالشكر لإدارة النادي التي لم تبخل على الفريق بالاهتمام والدعم.

“البعث“