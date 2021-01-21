أزمة نقل خانقة في القنيطرة.. والمعنيون يسيّرون دوريات تموين

القنيطرة – محمد غالب حسين

دعا أعضاء مجلس محافظة القنيطرة في دورته الأخيرة لتوفير وسائط النقل المناسبة على خط دمشق القنيطرة والخطوط الداخلية في المحافظة، للتخفيف من معاناة المواطنين في مركزي الانطلاق بالسومرية وخان أرنبة الذين يقضون ساعات بانتظار السرافيس التي تعمل على هواها ومزاجية سائقيها دون انتظام، وبسبب غياب المتابعة والرقابة وعدم تطبيق القرارات الصادرة عن لجنة نقل الركاب من الجهات المعنية بالتنفيذ!.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن المركبات، سواء على خط دمشق القنيطرة أو على الخطوط الداخلية، لا تتقيّد بالتعرفة المحدّدة على مرأى من المعنيين في المحافظة وحماية المستهلك والمرور ونقابة عمال النقل البري ومديرية النقل، ليؤكد محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل على اتخاذ إجراءات صارمة وعقوبات مشدّدة لكل المخالفين والمقصّرين.

وعبّر عدد من المواطنين الذين التقتهم “البعث” بمركز انطلاق خان أرنبة عن معاناتهم اليومية من قلّة وسائط النقل بكل المحافظة، وأشاروا إلى أن المعاناة أكبر في الريف الجنوبي للمحافظة، علماً أن جميع السرافيس وعلى كل الخطوط تأخذ زيادة على التعرفة المحدّدة أقلها 50 ليرة سورية، متسائلين عن سبب غياب دور الجهات المعنية؟!.

معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة حسين عنيزان ذكر – في معرض ردّه عن دور المديرية بهذا الخصوص – أنه تمّ تكليف دورية من حماية المستهلك لإبلاغ جميع السرافيس العاملة على الخطوط بالمحافظة، لإعلان التعرفة المقررة بالتنسيق مع نقابة عمال النقل البري باتحاد عمال محافظة القنيطرة، مشيراً إلى أنه سيتمّ تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق السائق الذي لا يعلن عن التعرفة، إضافة إلى أنه سيتمّ تسيير دورية تموينية بالتعاون مع شرطة مرور القنيطرة لضبط أي زيادة على التعرفة المحدّدة تموينياً ومرورياً على جميع الخطوط.