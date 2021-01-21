أمطار متفاوتة الغزارة أعلاها 26 مم في إزرع بدرعا

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أغزرها 26مم في ازرع بدرعا. وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في محافظتي دمشق وريفها كالتالي.. عسال الورد 12 مم والزبداني 11 مم وسرغايا وميسلون 9 مم ومضايا والكسوة 4 مم والتل 3 مم وقاسيون ومساكن برزة وساحة الحجاز والقطيفة وعقربا ودمشق الدولي 1 مم.

وفي محافظة السويداء سجلت الهطولات في عين العرب 20 مم وصلخد 12 مم والسويداء 10 مم وشهبا 9 مم والصورة الصغيرة 6 مم.

وفي محافظة درعا كانت الهطولات في ازرع 26 مم ونوى 16 مم وتل شهاب 15 مم ودرعا 11 مم والشيخ مسكين 10 مم والمسيفرة 9 مم وبصرى 7 مم والصنمين 6 مم.

وفي القنيطرة سجلت في حضر 16 مم والقنيطرة المدينة 8 مم ونبع الصخر 5 مم.

وفي محافظة حمص سجلت الهطولات في شين 13 مم وقلعة الحصن 10 مم والعريضة 8 مم والقصير 7 مم ومرمريتا 4 مم والرستن والمخرم 3 مم والناصرة 2 مم وتلدو وحمص المدينة وتدمر والقريتين 1 مم.

وفي محافظة حماة كانت في عين حلاقيم 10 مم ووادي العيون وحربنفسه 4 مم ومصياف 3 مم والرصافة ومحردة 2 مم وربعو وكفرزيتا 1 مم وفي الغاب سجلت في عين الكروم 9 مم وشطحة وافاميا والسقيلبية 3 مم والكريم 1 مم.

وفي محافظة طرطوس كانت في حمام واصل 5 مم والقدموس وبانياس 4 مم والشيخ بدر 3 مم.

وفي محافظة اللاذقية سجلت في بوقا 12 مم والقطيلبية 7 مم ومطار الباسل 5 مم والمزيرعة 3 مم والقرداحة 2 مم والبهلولية 1 مم.

وفي محافظة حلب كانت في اعزاز 4 مم وفي حلب المدينة وحلب المطار 3 مم وجرابلس 2 مم والباب وعين العرب الشمالية والسفيرة 1 مم.

وفي محافظة الحسكة بلغت في ام مدفع 15 مم وتل بيدر 10 مم والهول 8 مم ومركدة 7 مم والشدادي 3 مم والحسكة 1 مم. وفي دير الزور سجلت في دير الزور والميادين 6 مم والبوكمال 4 مم والتبني 3 مم.