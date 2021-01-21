“أوابك” تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 94 مليون برميل يومياً

توقّعت منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول «أوابك» ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربـع الأول من عام 2021 ليصل إلى نحو 94 مليون برميل يومياً، وذلك نتيجة زيادة طلـب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نحو 44.3 مليون برميل يومياً، وارتفاع طلب باقي دول العالم إلى نحو 49.7 مليون برميل يومياً.

وجاءت تأكيدات «أوابك» بشأن زيادة الطلب العالمي على النفط ضمن نشراتها الشهرية التي صدرت مؤخراً، وخُصّصت لاستعراض آخر التطورات البترولية في الأسواق العالمية. وكانت التوقعات الأولية الصادرة عن المنظمة سابقاً أشارت إلى استمرار تعافي الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع من عام 2020، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع السابق، ليصل إلى نحو 93.5 مليون برميل يومياً بزيادة نسبتها 2.5% مقارنة بمستويات الربع السابق، وذلك بدعم من ارتفاع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 2.5% ليصل إلى نحو 43.6 مليون برميل، وزيادة طلب باقي دول العالم بنسبة 2.5% أيضاً ليصل إلى 49.9 مليون برميل يومياً. أما على مستوى الإمدادات العالمية من النفط خلال شهر تشرين الثاني الماضي، فقد أشارت توقعات المنظمة السابقة إلى زيادة الطلب بنحو 1.1 مليون برميل يومياً، أي بنسبة 1.1% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى نحو 93.3 مليون برميل يومياً.

يُشار إلى أن التوقعات بزيادة الطلب على النفط في السوق العالمية خلال الربع الأول من العام 2021 تأتي بالتزامن مع بيانات تُظهر انخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنحو 113 ألف برميل يومياً، مقارنة بالشهر السابق الذي وصل إلى 700.7 مليون برميل يومياً وآخر وصل إلى 575.7 مليون برميل يومياً خلال شهر كانون الأول الماضي مع استمرار الانخفاض خلال شهر كانون الثاني الجاري.

وقالت أوبك: «توقعات الإمدادات لعام 2021 صارت أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بالنسبة للنفط الصخري الأميركي مع زيادة الأسعار، ومن المتوقع تعافي الإنتاج أكثر في النصف الثاني من 2021»، كما أبقت أوبك في التقرير على توقعاتها للطلب العالمي على النفط دون تغيير.

(أ. ب)