اختتام أعمال ملتقى قيادات فروع الشبيبة الأول ٢٠٢١

دمشق-صلاح الدين ابراهيم:

في ختام أعمال ملتقى قيادات فروع الشبيبة الأول 2021، قام الرفيق الدكتور عفيف دلا رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة وأعضاء قيادة الاتحاد بتكريم الرفاق والرفيقات أمناء وأعضاء قيادات الفروع المنتهية مهامهم، وذلك في مدينة الشباب بدمشق.

وتوجّه الرفيق دلا لهم بالشكر والتقدير على جهودهم المبذولة في مرحلة العمل السابقة، راجياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق في المستقبل، مشيراً إلى أن المهمة القيادية تم تصميمها لإعداد الرفاق والرفيقات القياديين لمرحلة عمل جديدة في مواقع وأمكنة أخرى، وبيّن أن هذا الانتشار يعطي قوة للمنظمة، وأضاف: إن تكريم القيادات السابقة هو قيم تسعى المنظمة لتكريسها، لأن علاقة أي رفيق شبيبي بالمنظمة لا ترتبط ولا تمر فقط من خلال المهمة القيادية إنما هي علاقة وجدانية عقائدية وطنية ترتبط بالوعي والواجب والمسؤولية، ولا تنتهي عند عمر معين أو زمن محدد بل هي مستمرة على الدوام حيث يقوم الرفيق الشبيبي بنقل أفكار ومبادئ ومثل المنظمة إلى مواقع أخرى.

وتحدّث الرفيق رئيس الاتحاد عن أهمية هذا الملتقى وما تم طرحه أثناء مناقشة الخطة الاستراتيجية لعمل المنظمة، والتي تحمل بين طياتها تطلعات وطموحات كل جيل الشباب بمختلف شرائحه وتوجّهاته وأماكن وجوده، مشيراً إلى ضرورة تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع، مع مراعاة الظروف الموضوعية وخصوصية كل فرع.

وأكد الرفيق رئيس الاتحاد أهمية العمل كفريق واحد لوضع البرنامج التنفيذي لخطة العمل وفق جدول زمني يوضّح المراحل التي يجري العمل عليها ويحدد ما هو مطلوب ضمن هذه المراحل، ولفت إلى أن المرحلة القادمة تتطلب عملاً ميدانياً وتواجداً في مواقع العمل وفق التوزّع القطاعي المنسجم مع الانتشار الجغرافي للمؤسسات الاتحادية، مضيفاً: إن عمل المنظمة في المرحلة القادمة سيرتكز على نسقين في آن معا نسق استراتيجي، وآخر تنفيذي، مع الاحتفاظ بمنهجية وأسس وبرامج العمل.

ودعا الرفيق دلا إلى إقامة ورشات عمل على مستوى الروابط لمناقشة بنود خطة المنظمة وطرق إسقاطها على أرض الواقع، وشرح أهداف وأبعاد الخطة لمجموعات التنفيذ بعد تشكيلها وتوزيعها قطاعياً، وإعداد إحصائية مبدئية للتقسيمات والوحدات الجديدة المزمع إحداثها، وهو ما يعني إنجاز الهيكل التنظيمي للمنظمة بما ينسجم مع التوزع الجغرافي لكل مؤسسة اتحادية.