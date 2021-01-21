انتهاء تصوير مسلسل “طبقات”

أنهى المخرج محمد عبود مسلسله الجديد بعنوان “طبقات”، وهو من تأليف عباس أناسي العباس، والعمل عبارة عن حلقات منفصلة بعيدة كل البعد عن دراما الأزمة، وكل حلقة تحكي قصة مختلفة يحاول العمل من خلالها إيصال رسالة اجتماعية إنسانية تحاكي الواقع.

الجدير بالذكر أن العمل من إنتاج شركة كريشيندو، والمنتج المنفذ فادي الشلبي، والإشراف العام غصن الفيل، وتمثيل: يزن السيد، أندريه سكاف، إيمان عبد العزيز، حسام عيد، هلا يماني، محمد خاوندي، علي كريم، ربا المأمون، صفوح ميماس، عاصم حواط، أحمد خليفة، مظهر الحكيم، نزار أبو حجر، حنان اللولو، وليد حصوة، نضير لكود، راكان تحسين بيك، سامر الزلم، صفاء سليمان، غدير عاصي، فاضل وفائي، رغدة هاشم، بسام دكاك، دينا خانكان، سناء سواح، محمد كياني، فاتن محمود، بسام مرهج، إمارة خدام، فاتن عيدو.