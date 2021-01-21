حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة ..

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظات ريف دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء وحماة غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها صباح اليوم الخميس أن كل الطرق في ريف دمشق سالكة عدا طريق رنكوس – حوش عرب سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وطريق عسال –رنكوس وطريق عسال – الجبة وطريق الجبة – يبرود وطريق المعرة – يبرود سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق جبعدين – معلولا وبقية الطرق المؤدية إلى جبعدين ومنها سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وبينت أن جميع الطرق في محافظة اللاذقية سالكة ما عدا الطرق المؤدية إلى ناحية صلنفة وطريق بيت ياشوط (بشيلي سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق بيت ياشوط) المنيزلة غير سالك بسبب تشكل الجليد وطريق مركية مقامات بني هاشم غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

وأشارت إلى أن كل الطرق في محافظة طرطوس سالكة عدا طريق عام قدموس (مصياف سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق العنازة) الجديدة- مزرعة الشيخ علي المجدل وطريق بلوسين (رام ترزة) دير الجرد غير سالكين بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة السويداء كل الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى منطقة صلخد وقراها وإلى ناحية ملح وقراها وإلى ناحية المشنف وقراها وإلى ناحية شقا وقراها وطريق شهبا -نمرة – أم ضبيب -تيما -غيضة نمرة وطريق الكفر – صلخد غير سالكة بسبب تشكل الجليد وطريق المقوس – ظهر الجبل سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وبينت إدارة المرور أن كل الطرق في محافظة حماة سالكة عدا طريق شطحة- جوبة برغال وطريق جورين- صلنفة غير سالكين بسبب تساقط وتراكم الثلوج وطريق نهر البارد- بيت ياشوط سالك بصعوبة بسبب تساقط الثلوج وطريق عين الكروم – القرندح سالك بصعوبة بسبب الانهيارات الصخرية والترابية.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة – الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وضرورة استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وذلك في جميع الأحوال والظروف تجنبا للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.