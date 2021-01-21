عروس تطلب الانفصال في حفل الزفاف

في الوقت الذي ينتظر كل عريس وعروس حفل زفافهما بشوق ولهفة، ويرتبان لهذا اليوم السعيد الذي يعد أسعد يوم في حياتهما، منذ وقت مبكر، كما هو الحال بالنسبة لعائلتي العروسين أيضاً، ولكن يبدو أن سيدة قررت أن تعكر صفو حفل زفاف ابنها بتصرف غير لائق أمام الضيوف، ما جعل العروس تنهي الحفل وتطلب الانفصال عن زوجها.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن سيدة خمسينية قامت بطرد طفلة “8 سنوات” بعد أن سمعتها تسعل خلال حفل الزفاف، حيث ظنت السيدة أن الطفلة مصابة بفيروس كورونا، ونصحتها بارتداء كمامة طبية والجلوس في مكان بعيد عن مخالطة الحضور.

اختفت الطفلة لدقائق عن عيني السيدة، ولكنها عادت مرة أخرى للرقص مع شقيقتها، بحسب الصحيفة التي لم تشر إلى اسمي العروسين وبلدهما، فقامت السيدة بنهر الطفلة وإخراجها من القاعة بأسلوب غير لائق بسبب سعالها المستمر، ما تسبب في إحراج العروسين أمام الضيوف، رغم محاولة تهدئة السيدة، ومطالبتها بالكف عن نهر الطفلة، لكن السيدة ظلت تصرخ في الطفلة وتطالبها بالابتعاد.

وبسبب هذا الموقف المتشنج من والدة العريس، اضطرت العروس إلى إنهاء الزفاف في الحال، وطلبت الانفصال عن زوجها بعد 30 دقيقة من زواجهما.