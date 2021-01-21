“قسد” تختطف 12 مدنياً من ريف دير الزور.. وتعزيزات للاحتلال الأمريكي إلى ريف الحسكة

في إطار جرائمها المتواصلة للتضييق على الأهالي أقدمت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على اختطاف عدد من المدنيين في ريف دير الزور الشمالي والشرقي.

مصادر محلية ذكرت أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” شنت حملة مداهمات في قرى العزبة ومعيزيلة وطيب الفال بريف دير الزور الشمالي واختطفت 11 مدنياً واقتادتهم إلى جهة مجهولة، بينما اختطف مسلحو الميليشيا مدنياً في محيط قرية الصبح بالريف الشرقي.

واختطفت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” الأربعاء عدداً من المدنيين بينهم نساء في بادية بلدة طابية جزيرة بريف دير الزور وقرية الصبيحية في منطقة الرميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

بالتوازي، أرسل ما يسمى (التحالف الدولي)، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، أسلحة ومواد لوجستية إضافية إلى قواعده اللاشرعية في محافظة الحسكة.

وذكرت مصادر محلية أن قافلة مؤلفة من 40 شاحنة محملة بأسلحة ومواد لوجستية تابعة لما يسمى (التحالف الدولي) دخلت إلى ريف الحسكة عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع شمال العراق وذلك لتعزيز قواعدها غير الشرعية في المنطقة.

ونقلت مروحيات تابعة لما يسمى (التحالف الدولي) في الأيام القليلة الماضية معدات لوجستية وآليات عسكرية ثقيلة إلى حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي بعد أن حولته إلى قاعدة عسكرية لتعزيز وجوده وسرقة الثروات السورية.

أوزبكستان: اعتقال أعضاء خلية إرهابية تمول الإرهابيين في سورية

يأتي ذلك فيما اعتقلت قوات الأمن في أوزبكستان خلية إرهابية تضم عددا من المتطرفين قاموا بجمع الأموال وإرسالها إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.

وأوضح مكتب الخدمة الصحفية لإدارة منطقة سيرداريا في بيان اليوم أن قوات وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة ألقوا القبض على عدد من الإرهابيين المتطرفين أنشؤوا مجموعة على موقع التلغرام وكانوا يجمعون الأموال بزعم ترميم المساجد ومنازل المتضررين من سيول الفيضانات في منطقة سردوبا غير أنهم قاموا بإرسالها إلى سورية لدعم الإرهابيين الموجودين فيها.

وأشار البيان إلى أن اثنين من منظمي هذه المجموعة كانا يقومان بالترويج لأفكار الإرهابيين المتطرفة بين السكان وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت أجهزة إنفاذ القانون في أوزبكستان أن بعض هؤلاء الإرهابيين المعتقلين كانوا يخططون للتوجه إلى سورية بعد إلغاء قيود الحجر الصحي جراء كورونا والالتحاق بصفوف الإرهابيين فيها.