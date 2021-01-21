“مزودو الخاص” يتهمون.. و”الاتصالات” تبرر!

دمشق- حياة عيسى

مع إيقاف برنامج حجز بوابات الانترنت وتقديم الخدمة للعموم من قبل الشركة السورية للاتصالات، اتهم بعض مزوّدي الخدمة (الخاصة) الأخيرة بأنها لا تقدّم أي تطوير لإجراءات العمل المتفق عليه بين الجهتين، بل من شأنها أن ترجع الخدمة المقدمة إلى الوراء بدلاً من تطويرها، مع تأكيدهم في حديثهم لـ “البعث” أن النظام معمول به منذ عشر سنوات، إضافة إلى أن الشركة لم تشرك المزودات الخاصة بالرأي وفرضت عليهم القبول بآلية النظام البرمجي الجديد. ليعتبر مدير شؤون شركة الاتصالات حيدر عيد أن عملية حجز بوابة لمزوّد خاص على البرنامج لا تستغرق سوى عدة دقائق في حال توفر بوابات ADSL شاغرة في المركز، حيث إن العملية تعتبر إضافة خدمة على عقد المشترك على عكس ما يثيره مزوّدو الخدمة الخاصة بأن العملية تستغرق ستة أيام بعد تأكيد الشركة السورية جهوزيتهم، لافتاً إلى أنه لا يمكن إجراء أي عملية هاتفية على ملف أي مشترك عليه ذمم مالية (وليس فقط حجز بوابة لمزود خاص)، ولا علاقة للمزودات الخاصة بعملية التحصيل.

أما بالنسبة لحصص المزودات الخاصة فهي مضافة على النظام البرمجي الجديد، مع تأكيده أن آلية العمل الحالية تتمّ من خلال إرسال طلبات التخصيص أو إلغاء لبوابات المزودات الخاصة بواسطة الإيميل إلى رؤساء دوائر المبيعات العامة، حيث يقوم فريق المزودات في الفرع المعنيّ بمعالجة الطلبات بالتنسيق مع المراكز الهاتفية وإعداد الإجابة إلى المزوّد الخاص، وفي حال كان هناك تأخر بالرد فإن ذلك يعود لفترة الحظر خلال الفترة السابقة.

وعن تخصيص أو إلغاء خدمة IPTV التي تعتبر غير جاهزة من قبل الشركة حتى الآن، حسب المعلومات التي وردت من قبل بعض مزودي الخدمة، بيّن عيد أنها واحدة من العمليات الهاتفية، وهي جاهزة على النظام البرمجي ويتمّ التعامل معها يومياً، مع الإشارة إلى أن إمكانية تعديل السرعة متوفرة على النظام منذ اليوم الأول لإطلاق مشروع CCBS2.

وبالعودة لما بيّنه مزوّدو الخدمة الخاصة أن التجهيز لآلية النظام البرمجي الجديد تمّ العمل عليه والتأسيس له منذ عام 2016 ومنذ أشهر تمّ الإعداد للنظام آنف الذكر دون علم مزودي الخدمة الخاص، واعتبروا أن شركات الانترنت الخاصة في سورية تهمّش من قبل الشركة العامة للاتصالات، علماً أن المزودات الخاصة لعبت دوراً كبيراً في دعم ومساعدة شريحة كبيرة من المشتركين. ليأتي ردّ الشركة عبر مدير شؤونها أن الخدمات تقدم لمزودات خدمة الانترنت وفق العقود الموقعة معها ووفق الإمكانيات المتاحة، حيث تقوم الشركة بتأمين كافة خدمات الاتصالات اللازمة لهم، إضافة إلى تأمين خدمات البنى التحتية المساعدة مثل المساحات المؤجرة داخل أبنية الشركة لزوم تجهيزاتهم الفنية، ويتمّ التنسيق الدائم معهم من خلال عقد اجتماعات دورية مع كافة مزودات خدمة الانترنت التي يتمّ من خلالها طرح جميع المواضيع المشتركة ومناقشة سبل معالجتها والاستماع إلى مقترحاتهم المتعلقة بها قبل اعتماد أية إجراءات، إضافة إلى طرح الاستبيانات اللازمة حول الأماكن المقترحة من قبلهم لتركيب بوابات ADSL.