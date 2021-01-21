“نجمة الأحلام” عرض كوميدي خفيف الظل

عبَّرت الكاتبة فاتن ديركي عن سعادتها بالتعاون مع المخرجة سهير برهوم من خلال مسرحية الأطفال “نجمة الأحلام” التي تُعرض يومياً على مسرح الحمراء، مشيرة إلى أنها تعتزّ بهذا التعاون مع برهوم وتشيد بأسلوبها في العمل، فهي تؤمن بالعمل الجماعي ولا تمانع في تقبل أية ملاحظة تقتنع بها، وهذا يجعلها محطّ إعجاب وتقدير، إذ تعطي المسرح كل ما لديها من خبرة وجهد وعمل دؤوب بروح جميلة، مبينة أن التواصل بينها ككاتبة وبين المخرجة استمر من خلال وجودها في البروفات بناء على رغبة برهوم ضمن إطار الفريق الواحد، وبمساعدة الكادر المتميّز من الممثلين الذين أثبتوا غيرتهم على العرض من خلال العمل الجاد لتقديم عرض مميز، ولذلك كانت فاتن ديركي منذ البداية متفائلة بأن يكون العرض استثنائياً لوجود هذا الفريق الذي يضمّ المخرجة ومساعدها والممثلين والموسيقي والملحن للأغاني والمدرّبة على الرقصات وفنيي الإضاءة والديكور وباقي الكادر، منوهة بأن العرض كوميدي خفيف الظل تتخلله رقصات وأغانٍ تعبّر عن القصة، وهو موجّه لجميع الفئات العمرية للأطفال والعائلة. وأوضحت ديركي أن الفكرة الأساسية من المسرحية هي الحثّ على نبذ الكسل والاهتمام بالعلم والدراسة، والابتعاد عن الكذب وتعزيز قيمة المحبة بين أفراد الأسرة الواحدة والمجتمع.

يُذكر أن “نجمة الأحلام” بدأت عروضها يوم الجمعة الماضي على مسرح الحمراء ضمن مهرجان مسرح الطفل السنوي الذي تقيمه وزارة الثقافة- مديرية المسارح والموسيقا، وهي من تمثيل: نجاح مختار، تماضر غانم، فادي حموي، ميريانا حداد، عبير بيطار، روجينا رحمون، فيصل سعدون، ليلى بقدونس، مالك قرقوط، وسام صبيح، يوسف عبدي، وغسان رحال، ويستمر عرضها يومياً في الرابعة مساء.

أمينة عباس