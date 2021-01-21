نشاطات تفاعلية في عروض “ربيع الطفولة”

حمص- سمر محفوض

استضاف مهرجان “ربيع الطفولة” في يومه الخامس “فريق مهارات الحياة” بإشراف شادي عباس في نشاط الشطرنج لفئة اليافعين، ومباريات ذهنية حفزت الذهن بين المتنافسين، أما في نشاط “الطفولة المبكرة” فقدمت فقرات محببة للأطفال، وقراءة قصص قصيرة، وأسئلة تحفيزية، ومسابقات ترفيهية بالتعاون مع ملتقى أصدقاء الكتاب، تبعه نشاط آخر لـ “الطفولة المبكرة” بالتعاون مع مراكز الأسرة التابعة لمؤسسة الآغا خان، شارك به حوالي 35 طفلاً وطفلة حضروا من مختلف مناطق حمص بفئات عمرية لم تتجاوز الـ 7 سنوات.

وفي سياق متصل تضمن النشاط التعليمي للغة الانكليزية، بالتعاون مع مركز “لينغوافون” لتعليم الأطفال ما بين سن ٨ -١١ سنة، مجموعة عمليات حسابية بسيطة باللغة الانكليزية، ولعبة كلمات متقاطعة، ومجموعة أغان جذبت انتباه الأطفال وتفاعلوا معها، كما تابع قسم آخر من اليافعين والأطفال في قاعة عبد المعين ملوحي بالمركز عرضين مسرحيين من تأليف وإخراج صخر كلثوم: “السنافر”، ومسرحية “حروف المحبة لغة السلام” لفرقة أصدقاء الطفل من مدينة السلمية، قدم العرضان مجموعة من الرسائل المباشرة للأطفال من أجل الاهتمام باللغة العربية المبسطة وتقريبها من الجيل الجديد بشكل يحببها لعقولهم.

المدربة الرئيسية بقسم الطفولة المبكرة بمؤسسة الآغا خان هلا وردة أكدت أنه بالإضافة للمهارات فإن النشاطات تعزز السلوك الإيجابي، ومهارات التواصل المجتمعي، والتواصل عبر مجموعة نشاطات تفاعلية كالقراءة، وإعطاء مفاهيم تعليمية مبسطة عبر اللعب، بدوره لاعب الشطرنج المدرب الدولي شادي عباس تحدث عن أهمية لعبة الشطرنج في تنمية المهارات الذهنية، وتحفيز المخيلة والقدرات الحسابية، منوّهاً بالإقبال الكبير على المشاركة، وأشار صخر كلثوم مخرج العرضين المسرحيين إلى أنهما يتضمنان مجموعة رسائل تشجع على الحفاظ على البيئة كحالة تربوية وأخلاقية، والاهتمام باللغة العربية وإعلاء شأنها ضمن قالب وفقرات فكاهية محببة للأطفال.