هزة أرضية في قبرص شعر بها سكان المناطق الساحلية

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات على مقياس ريختر عصر اليوم جزيرة قبرص شعر بها سكان المناطق الساحلية.

وفي بيان أوضح المركز الوطني للزلازل في وزارة النفط أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في المركز سجلت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر وعمق 10 كم عند الساعة 16.27 في جزيرة قبرص “شعر بها السكان في المناطق الساحلية في اللاذقية وطرطوس وبيروت”.

وكان مراسلو سانا أفادوا بوقوع هزة أرضية شعر بها السكان في محافظات اللاذقية وحمص وطرطوس ودمشق، وأعلن لاحقا المرصد الأوروبي للزلازل تسجيل هزة أرضية شدتها 5.4 درجات على مقياس ريختر ضربت جزيرة قبرص.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي والمتوسطي بأن مركز الزلزال وقع على بعد 41 كيلومترا من جنوب شرق عاصمة جمهورية قبرص نيقوسيا التي يقطنها 200 ألف شخص، وكان على عمق 60 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول سقوط إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.