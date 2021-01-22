“الطرق والجسور” تشد الحزام لتنفيذ جسر “الدير” على نهر الفرات

دمشق- محسن عبود

رغم عدم استقرار الأسعار وارتفاعها كل فترة، ما يؤثر سلباً على كلفة إنتاج المشاريع، وبالتالي عدم استقرار أسعار المواد لتأمين مستلزمات العمل للمشاريع، إلا أن فرع دمشق العائد للشركة العامة للطرق والجسور يتصدى لمشاريع بأكثر من 7 مليارات ليرة قيمة مشاريع متعاقد عليها مع عدد من الجهات العامة والخاصة، ومن المؤكد أن تزيد نسب التنفيذ حسب الإمكانيات المتاحة للشركة.

ومع النقص في مادة الاسمنت المورّد للمشاريع، يلفت المهندس عماد خليل مدير فرع دمشق للطرق والجسور إلى تجهيز الرافعة الانسحابية لتنفيذ جسر على نهر الفرات في مدينة دير الزور. في وقت تمّت المباشرة بتنفيذ أعمال السكن البديل في باسيليا سيتي بدمشق لتأمين السكن البديل للقاطنين في مشروع ماروتا سيتي، كما تمّ التعاقد على تنفيذ 5 أبراج سكنية في مدينة الديماس السكنية، ويستعد الفرع لتنفيذ أعمال صيانة المهبط والمدرج الطويل بعد الرفع الطبوغرافي الذي تمّ مؤخراً في مطار دمشق الدولي، وباشر بمشروع الإكساء للمدينة الرياضية في أشرفية صحنايا بريف دمشق، كما ينفّذ الفرع مشاريع لمصلحة إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين، وكذلك تنفيذ مشاريع لمصلحة القطاعين العام والخاص.

وبيّن مدير فرع “الجسور” أنه يوجد مجموعة من المنتجات البيتونية المطروحة للبيع المباشر للقطاعين العام والخاص (بلوك- قساطل بيتونية- أطاريف بيتونية)، وتصنيع جوائز للجسور مسبقة الصنع ومسبقة الإجهاد.

وكان فرع دمشق في الشركة العامة للطرق والجسور قد نفّذ خطته الإنتاجية للعام 2020 والبالغة 6.5 مليارات ليرة، بينما زادت الخطة والأعمال المنفذة أكثر من الخطة الموضوعة، وكان أهم المشروعات الاستراتيجية الاستمرار في إنشاء 14 برجاً في مدينة الديماس السكنية، وصيانة طرق دمشق، وترحيل أنقاض في عين الفيجة، وصيانة مطار دمشق الدولي، وصيانة طرق بمدينة دمشق، وتجهيز وتركيب الجوائز الخاصة بجسري الدار الكبيرة والعاصي في حمص بالتعاون مع فرع الشركة بحمص، وصيانة صالة الفيحاء الرياضية، ومشروع الضاحية السكنية بمشروع عدرا الصناعية، وتشييد البنية التحتية في الجمعية السكنية للإذاعة والتلفزيون ومشاريع أخرى.