بوغدانوف وبيدرسون بحثا التحضيرات لجولة لجنة مناقشة الدستور الخامسة

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف خلال اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون التحضيرات التنظيمية لعقد الجولة المقبلة من لجنة مناقشة الدستور.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم أنه تم التطرق خلال الاتصال إلى القضايا المتعلقة بتنظيم وعقد الجولة الخامسة للجنة مناقشة الدستور في جنيف في الفترة من الـ25 إلى الـ29 من كانون الثاني الجاري مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار السوري السوري الشامل بمساعدة الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أنه تم خلال المباحثات أيضاً التشديد على أنه لا بديل من المضي قدما في إيجاد حل للأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لافتاً إلى أن الطرفين أعربا عن استعدادهما لمزيد من تنسيق الجهود من أجل خلق مناخ بناء في المحادثات.

وكانت الجولة الرابعة لاجتماعات لجنة مناقشة الدستور اختتمت أعمالها في جنيف في الرابع من الشهر الماضي حيث أكد رئيس الوفد الوطني إلى اجتماعات اللجنة الدكتور أحمد الكزبري أن المباحثات تناولت مواضيع عدة ومنها المبادئ الوطنية وملف عودة اللاجئين ورفض أي مخطط انفصالي للأراضي السورية إضافة إلى الملف الإنساني وضرورة المعالجة العاجلة له.