ترامب يقترب من المحاكمة بشأن تحريضه على تمرّد عنيف

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، اليوم الجمعة، عن أنّ “مجلس النواب سيرفع مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تحريضه على تمرّد عنيف لمجلس الشيوخ يوم الاثنين، بما يسمح ببدء إجراءات محاكمة قد تمنعه من العودة للرئاسة مرة أخرى.” وقال شومر إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي “أبلغتني أن لائحة الاتهام ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ”.

وهذه المرحلة التي تشمل تلاوة بنود اجراء العزل الذي يستهدف الرئيس امام أعضاء مجلس الشيوخ ستعني البدء رسميا بمحاكمته الثانية في هذا الإطار.

لكن النقاشات في الجوهر يمكن أن تتأخر كما لم يتم تحديد موعد لذلك.

وأوضح شومر أنه بحث مع زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل “الجدول الزمني ومدة” الجلسات. وأضاف “لكن لا تخدعوا انفسهم، سيكون هناك محاكمة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة وتصويت حول ما إذا كان الرئيس مذنباً”.

وخلفه على المنصة ميتش ماكونيل معرباً عن أسفه للسرعة. وقال “لائحة الاتهام في مجلس النواب كانت أسرع من أي وقت مضى، المرحلة التالية لا يمكن أن تكون محاكمة غير كافية في مجلس الشيوخ”. وتابع “نحن بحاجة لمحاكمة كاملة وعادلة يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه ومجلس الشيوخ من النظر في كل قضايا الوقائع وتلك القانونية والدستورية” مقترحا الانتظار حتى منتصف شباط لبدء النقاشات. واقترح أن تبدأ محاكمة ترامب في الرابع من شباط المقبل.

يأتي ذلك بعد أن صوّت مجلس النواب الأميركي بغالبيته على توجيه اتهامهات ضد ترامب بهدف عزله.

وجاءت مساعي العزل بالتزامن مع إفادة المدعي الفدرالي مايكل شيروين الذي يحقق في أحداث الكونغرس بأن التحقيقات والاتهامات “ستطال ترامب”، بسبب تصريحاته أمام حشد من المتظاهرين قبل وقت قصير من اقتحامهم قاعات الكابيتول.

إلى ذلك بدأ ترامب تشكيل فريق الدفاع عنه في إجراءات عزله الثانية في مجلس الشيوخ، عبر تعيين المحامي، بوتش باورز، المقيم في ساوث كارولينا.

وقال مستشار ترامب، جيسون ميلر، إن باورز “يحظى باحترام كبير من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وسوف يقوم بعمل ممتاز في الدفاع عن الرئيس ترامب”. ولم يذكر ميللر ما إذا كان باورز هو المحامي الوحيد الذي سيمثل ترامب.

وكشف مصدران مطلعان على المناقشات، أنه تم إطلاع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على مشاركة باورز في مؤتمر الحزب الجمهوري، وقالا إن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام ذكر أنه أوصى بباورز لترامب.

وعندما سئل في وقت لاحق عن الفريق القانوني لترامب، قال جراهام للصحفيين: “أعتقد أنه سيكون لديه فريق جيد.. أعرف باورز منذ فترة طويلة وهو قوي”.