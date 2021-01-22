“قسد” تداهم البصيرة وتختطف عدداً من المدنيين.. والحسكة بلا مياه لليوم السادس

في إطار سياساتها القمعية والتضييق على الأهالي أقدمت ميليشيا “قسد”، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، على شن حملة مداهمات في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأقدمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” الخميس على شن حملة مداهمات في قرى العزبة ومعيزيلة وطيب الفال بريف دير الزور الشمالي واختطفت 11 مدنياً واقتادتهم إلى جهة مجهولة فيما اختطف مسلحو الميليشيا مدنياً في محيط قرية الصبح بالريف الشرقي.

يأتي ذلك فيما سير مجلس مدينة الحسكة عددا من الصهاريج في مركز مدينة الحسكة لإيصال المياه إلى المواطنين للاستخدامات المنزلية في ظل استمرار المحتل التركي بقطع مياه الشرب وإيقاف محطة علوك لليوم السادس على التوالي.

و بين رئيس مجلس المدينة المهندس عدنان خاجو أن المجلس وضع ثلاثة صهاريج لنقل وتأمين مياه صالحة للاستخدامات المنزلية من الآبار التابعة لمجلس مدينة الحسكة بغية تخفيف معاناة المواطنين جراء انقطاع المياه بسبب إيقاف الضخ من محطة علوك من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته وحرمان نحو مليون نسمة منها لافتا إلى أن المجلس حفر خلال الفترة الماضية 28 بئرا في عدة نقاط بمركز المدينة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وعلى الصعيد ذاته أكد مدير عام مياه الحسكة المهندس محمود العكلة استمرار نقل المياه الصالحة للشرب من الآبار والمحطات التابعة للمؤسسة الواقعة شرق المدينة لاستثمار جميع الصهاريج التابعة لجهات القطاع العام وقال: “يتم نقل المياه عبر صهاريج لتعبئة الخزانات التي تم تركيبها من قبل فرع منظمة الهلال الأحمر السوري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتتفاقم أزمة مياه الشرب مع استمرار قطعها من قبل الاحتلال التركي ونفاد المخزون لدى الأهالي بالتزامن مع استمرار ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بالتضييق على الأهالي ومنع الصهاريج الخاصة من الدخول إلى مركز المدينة لتعبئة خزانات مياه الأهالي.