مانشستر يونايتد يستضيف الليفر.. وفالنسيا يحاول إيقاف مدّ أتلتيكو

بعد أن حقّقت مباراة متصدر الدوري الإنكليزي مانشستر يونايتد ونظيره ليفربول الرابع لحساب الجولة 19 من المسابقة أعلى نسب متابعة في تاريخ قنوات سكاي الرياضية (صاحبة حقوق النقل الحصرية لكل العالم للدوري الممتاز) بـ 4.8 مليارات مُشاهد، ينتظر عشاق الكرة الإنكليزية إعادة هذه القمة ولكن لحساب الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي هذه المرة بعد غدٍ الأحد، والأمل طبعاً أن يكون الأداء والنتيجة مختلفين تماماً، حيث لم يحقق حامل اللقب أي انتصار في أربع مباريات بالدوري، كما لم يسجل أي هدف في ثلاث منها، ما أدى لتراجع الفريق مرتبتين على سلم الترتيب، فيما يدخل الشياطين الحمر المباراة بمعنويات عالية وهدفهم إكرام وفادة الريدز والاستمرار بالمنافسة على كل الجبهات هذا الموسم.

وفي إيطاليا تفتتح اليوم الجولة التاسعة عشرة من الكالتشيو بمباراة بنيفينتو وتورينو مساء اليوم الجمعة، وستمرّ الجولة دون مباراة قوية تذكر، باستثناء تلك التي ستجمع بين متصدّر الترتيب ميلان وصاحب المركز السادس أتالانتا، وفيما يسعى الأحمر والأسود للحفاظ على مركزه برصيد 43 نقطة وتوسيع الفارق مع ملاحقه وجاره الإنتر الوصيف بـ40 نقطة، سيكون على الفريق الضيف الخروج بنقطة على الأقل لضمان بقائه ضمن الفرق التي تنافس على المقاعد الأوروبية.

إسبانياً سيكون ملعب واندا ميتروبوليتانو مسرحاً لأقوى مباريات الجولة العشرين من الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد المتصدّر وفالنسيا صاحب المركز الرابع عشر، وسيحاول الخفافيش متابعة سلسلة نتائجهم الإيجابية في الأسبوعين الأخيرين، سواء في مسابقة الكأس أو الدوري، والاقتراب من فرق الصدارة وإصلاح الانطلاقة السيئة لهذا الموسم.

كأس الاتحاد الإنكليزي (الدور الرابع)

مباريات اليوم: شورلي– وولفرهامبتون 9.45 مساءً.

مباريات الغد: ساوثهامبتون– آرسنال 2.15 عصراً، وست هام يونايتد- دونكاستر روفرز، ميلوول- بريستول سيتي، شيفيلد يونايتد- بليموث، بارنسلي- نوريتش سيتي، سوانزي سيتي- نوتينغهام فورست، بورنموث- كرولي تاون، برايتون– بلاكبول، 5 مساءً، تشيلتنهام تاون- مانشستر سيتي 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: تشيلسي- لوتن تاون 2 ظهراً، فولهام– بيرنلي، برينتفورد- ليستر سيتي 4.30 مساءً، مانشستر يونايتد– ليفربول 7 مساءً، إيفرتون- شيفيلد وينزداي 10 مساءً.

مباريات الاثنين: ويكمب وندررز– توتنهام 9.45 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة 19)

مباريات اليوم: بنيفنتو– تورينو 9.45 مساءً.

مباريات الغد: روما– سبيزيا 4 عصراً، ميلان– أتالانتا، أودينيزي– إنتر، 7 مساءً، فيورنتينا– كروتوني 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: يوفنتوس– بولونيا 1.30 ظهراً، جنوى– كالياري، هيلاس– نابولي، 4 عصراً، لاتسيو– ساسولو 7 مساءً، بارما– سامبدوريا 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة 20)

مباريات اليوم: ليفانتي- بلد الوليد 10 مساءً.

مباريات الغد: ويسكا– فياريال 3 عصراً، إشبيلية– قادش 5.15 مساءً، ريال سوسيداد- ريال بيتيس 7.30 مساءً، ديبورتيفو ألافيس- ريال مدريد 10 مساءً.

مباريات الأحد: أوساسونا– غرناطة 3 عصراً، إلتشي– برشلونة 5.15 مساءً، سيلتا فيغو– إيبار 7.30 مساءً، أتلتيكو مدريد– فالنسيا 10 مساءً.

مباريات الاثنين: أتلتيك بلباو– خيتافي 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– لم يخسر المان يونايتد في 16 مباراة خارج أرضه، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في أربع منها، ولم يسبق لليفربول الفشل في هز الشباك لثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنكليزي منذ آذار من عام 2005.

– في آخر 10 مواجهات بين ليفربول ومانشستر يونايتد في جميع المسابقات خسر الريدز مباراة واحدة بنتيجة 1-2 في أولد ترافورد في آذار عام 2018.

– لعب فالنسيا وأتلتيكو مدريد 160 مباراة في الدوري الإسباني، فاز أتلتيكو مدريد في 59 مباراة بينما حسم فريق فالنسيا لصالحه 57 مباراة، وخيم التعادل بينهما على 44 مباراة.

– سجل فريق أتلتيكو مدريد 235 هدفاً في شباك فريق فالنسيا، بينما سجل فريق فالنسيا في شباك أتلتيكو مدريد 235 هدفاً.