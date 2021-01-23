أكثر من نصف مليون طبق إنتاج معمل “كرتون البيض” خلال 3 أشهر

دمشق – ميس خليل

مع دخول معمل أطباق البيض التابع للمؤسسة العامة للدواجن فترة التشغيل التجريبي، تم تحقيق إنتاج بلغ قرابة ٥٥٠ ألف طبق، ليبين مدير معمل أطباق كرتون البيض ثائر حسين أن الطاقة الإنتاجية للمعمل تبلغ ١٢٠٠ طبق بالساعة، وذلك بعد تحقيق كافة الشروط اللازمة لذلك من درجة حرارة الفرن وجودة العجين الناتج من الورق التالف، مشيراً إلى أنه تم الوصول إلى بعض النتائج التقديرية من حيث تكلفة المنتج بحيث بلغت تكلفة الطبق الواحد أقل مما يباع بالسوق المحلية بين ١٢ _ ١٥%، ويتم العمل حالياً للتقليل أيضاً من التكاليف وذلك من خلال التشغيل المستمر للمعمل خلال اليوم الواحد والعمل على تأمين خط كهرباء دائم خارج التقنين لضمان استقرار درجة حرارة الفرن خلال التشغيل وعدم تعرضه لفاقد حراري خلال عمل اليوم الواحد، كما يتم العمل لزيادة عدد العمال.

في حين أن النتائج التي تم التوصل إليها حالياً فهي – بحسب حسين – تأمين حاجة دواجن طرطوس واللاذقية بالكامل، وبعض حاجة منشأة دواجن السويداء وحمص، بالإضافة إلى تسليم “الإنتاجية العسكرية” بدمشق الفرع الإنتاجي كمية من الإنتاج مع الرغبة بتقديم المزيد في حال توفر المادة ووفرتها لأن رصيدنا من هذه المادة مرتبط بالأفواج الموجودة لدى منشآتنا الموجودة على مساحة القطر، لافتاً إلى الأثر الايجابي للمعمل يختلف عن هدفه الأساسي بإنتاج مادة طبق الكرتون اللازم لتوضيب البيض وهو الأثر البيئي الذي يقوم على تدوير النفايات الكرتون والورق التالف الموجود في أماكن تجميعها وإعادة تدويره بالشكل المطلوب للحصول على منتج جيد.

والجدير ذكره أن الغاية من إحداث المعمل تلبية حاجة منشآت الدواجن التابعة للمؤسسة العامة للدواجن بالكامل والاستغناء عن تأمينها من السوق المحلية التي تتعرض للتلاعب بالأسعار من فترة لأخرى واحتكار بعض أصحاب المعامل للمادة بهدف زيادة سعرها.