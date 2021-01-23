استشهاد 3 مدنيين وجرح 7 في اعتداء للاحتلال التركي على بلدة تل رفعت

استشهد 3 مدنيين وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة جراء اعتداء الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بالقذائف على بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين المنتشرين في أعزاز وعفرين اعتدوا بقذائف المدفعية على بلدة تل رفعت في الريف الشمالي لمدينة حلب ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وجرح 7 آخرين إصابات بعضهم خطيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات أسفرت أيضاً عن وقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي والممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية.

في الأثناء، واصل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جرائمهم ضد الأهالي في مناطق انتشارهم بريف حلب الشمالي وأقدموا على اختطاف عدد من المدنيين في منطقة جرابلس.

وذكرت مصادر محلية أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي من الإرهابيين نفذوا حملة مداهمات لمنازل المواطنين في مدينة جرابلس واختطفوا 10 شبان واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن حملة المداهمات ترافقت مع عملية ترويع ممنهجة للأهالي وخاصة الأطفال والنساء عبر إطلاق الأعيرة النارية وسرقة مدخراتهم من أموال ومصاغ ذهبي إضافة إلى تكسير أثاث المنازل التي قاموا بمداهمتها للتغطية على سرقاتهم.

في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية تهديد حياة مليون نسمة في مدينة الحسكة وريفها الغربي جراء منعها تشغيل محطة مياه علوك لليوم السابع على التوالي وإيقاف ضخ المياه منها.

وبين مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة أنه تم تكثيف الجهود الحكومية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف توفير مياه الشرب والمياه الخاصة للاستخدام المنزلي للمواطنين والتخفيف عليهم من آثار جريمة الاحتلال التركي بقطع المياه عنهم مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم بتعبئة خزانات المياه المنتشرة في مدينة الحسكة على مدار اليوم بمياه الشرب بينما يقوم مجلس مدينة الحسكة بتسيير صهاريج خاصة لتعبئة المياه الخاصة للاستخدامات المنزلية للمواطنين في أماكن سكنهم.

ولفت العكلة إلى وجود مساع مستمرة لمعاودة دخول ورشات المياه إلى محطة علوك والعمل على تشغيلها ومعاودة ضخ المياه إلى المشتركين حسب برنامج التقنين المعمول به.

بالتوازي، قالت مصادر محلية: إن “الاحتلال الأمريكي أدخل قافلة من 16 شاحنة أسلحة ومساعدات لوجيستية إلى قاعدته العسكرية غير الشرعية في حقل كونيكو شمال شرقي دير الزور”.

وكانت قافلة مؤلفة من 40 شاحنة مغلقة ومحملة بالأسلحة والمواد اللوجيستية تابعة لما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن دخلت الخميس إلى ريف الحسكة عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع شمال العراق وذلك لتعزيز قواعدها غير الشرعية في المنطقة.