الفريق الحكومي المعني بالتصدي لوباء كورونا يقرر إقامة المباريات الرياضية دون جمهور

قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا إقامة المباريات الرياضية من دون جمهور على أن يتم نقل هذه المباريات عبر وسائل الإعلام الرسمية. وأجرى الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مراجعةً وتقييماً شاملاً لواقع الإصابات وحالات الشفاء خلال الفترة الماضية والخطوات المتخذة للتصدي للفيروس والحد من انتشاره وجدد التأكيد على ضرورة التشدد في تطبيق القرارات المتخذة سابقاً في هذا المجال.

وطلب الفريق الحكومي من جميع الجهات العامة ذات العلاقة أن تكون بأتم الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تطورات محتملة واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة أي تطور يمكن أن يحدث مؤكداً أن السلامة العامة وصحة المواطنين أولوية في العمل الحكومي في ظل انتشار فيروس كورونا.

إلى ذلك ناقش الفريق الحكومي مراحل التفاوض مع منظمة الصحة العالمية في مجال استجرار اللقاح ضد فيروس كورونا وكلف وزارة الصحة بتقديم مذكرة في ضوء ما ستسفر عنه المفاوضات حول الآلية المتبعة ومراحل الإنجاز والمعوقات ليصار إلى مناقشتها خلال الجلسة القادمة لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها مؤكداً أن الحكومة تبذل كل جهدها للحصول على اللقاحات الآمنة وتقديمها للمواطنين.

ووافق الفريق الحكومي على السماح بإقامة معرض صنع في سورية التخصصي للألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج انطلاقاً من أهميته الاقتصادية لجهة دعم الصناعة الوطنية على أن يتم التشدد في الإجراءات المتخذة لجهة تخفيض عدد القادمين من خارج سورية وحصرهم بفئة التجار الذين يمتلكون سجلاً تجارياً والتأكد من إجراء اختبار كورونا وأخذ الاحتياطات اللازمة في المعرض.

وكلف الفريق الحكومي وزارة الصحة دراسة المزيد من الإجراءات الإضافية التي من شأنها حماية الكادر الطبي العامل في مجال التصدي لوباء كورونا وتعزيز استجابة القطاع الصحي في هذا المجال.