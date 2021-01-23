النظام الداخلي لنقابة التمريض والمهن الطبية بات جاهزا

دمشق – بسام عمار

أنهت نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة، وضع النظام الداخلي للنقابة وسيتم المصادقة عليه من قبل المؤتمر العام أو الهيئة العامة، التي ستعقد قريبا وفق ما ذكرته الرفيقة يسرى ماليل رئيس النقابة / للبعث / مبينة أنه نتاج جهد كبير لفترة طويلة من الزمن وهو مشروع حضاري ومتطور، ينسجم مع أهداف النقابة وتطلعات الأعضاء ويراعي متطلبات المهن المشكلة ،ويحدد كل التفاصيل المتعلقة بالعمل النقابي ويرسم آليات العمل للمرحلة المقبلة، مضيفة أن النقابة تتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها أن تُنشأ فروع في كل المحافظات، مشيرة إلى أن النظام حدّد أهداف النقابة، ومنها: رفع سوية مهنة التمريض والمهن الطبية والصحية، والنهوض بمستواها العلمي والمهني والتقاني لتفي بمتطلبات التنمية، والسعي لتوفير فرص عمل لأعضائها، وحماية مصالحهم، ورفع سويتهم المادية والمعنوية والاجتماعية، والدفاع عن حقوقهم، وإقامة المكتبات العملية ذات الصلة، وتنشيط البحث العلمي والترجمة، والمساهمة في تخطيط المناهج الدراسية في كليات العلوم الصحية ومدارس التمريض والمعاهد الطبية والصحية، وممارسة الرقابة الشعبية على الأجهزة الإدارية في حقل الصحة، وتقديم المساعدة في حالات الشيخوخة والعجز، وتعويض الوفاة والمرض والحالات الطارئة، مشيرة إن النظام يتضمّن النظام المالي والمحاسبي لجهة رسم الانتساب والواردات وموازنة النقابة وموازنات الفروع وآليات الصرف والتفتيش والتدقيق المالي، مبينة أنه يتمّ العمل الآن على الإعداد لمؤتمرات الفروع تمهيداً لعقد المؤتمر العام للنقابة.

وذكرت ماليل أن المرسوم التشريعي /38/ لعام 2012 الخاص بالنقابة، هو عطاء كبير من قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، للعاملين في مجال عمل النقابة والتي تضم خمسة عشر مهنة صحية، حيث أطر عمل هذه الاختصاصات بحيث تحقق الهدف المرجو منها، وتحقيق قفزة نوعية في مجال عملها وجعلها أكثر فاعلية في عملية التنمية وتقديم الخدمات الصحية

أمين سر النقابة الرفيق هشام شهلة ذكر أن النقابة استطاعت إثبات وجودها خلال الأعوام الماضية، وحققت قفزات نوعية بالعمل النقابي وأن عدد الفروع المحدثة حتى الآن عشرة وهي : دمشق – ريف دمشق – اللاذقية – حلب السويداء – طرطوس – درعا – حماه – القنيطرة – حمص، مبينا أن عدد الأعضاء وصل إلى حوالي / 16/ ألف عضو، والنقابة تعمل للتعاقد مع بعض شركات التامين الصحي لتامين الرعاية الصحية لأعضائها، داعيا خريجي المهن التي يتضمنها القانون للانتساب للنقابة، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها، مشيرا الى أن النقابة تتواصل باستمرار مع خريجي المهن المنضوية تحتها، وتشرح لهم أهمية الانتساب اليها والخدمات التي تقدمها، وحققنا نتائج ايجابية الى جانب عقد اللقاءات والندوات، منوها الى السعي الدائم لمعالجة المشكلات والصعوبات التي تعيق العمل، وتقديم افضل الخدمات للأعضاء وأن أبواب النقابة مفتوحة للجميع مبينا ان هناك سعي لتامين مقرات للفروع لتسهيل العمل لافتا الى انه ىيتم العمل الان على اعداد نظام خاص بالصناديق التي تعود بالفائدة على الزملاء ومنها صندوق التكافل واعانة الشيخوخة .