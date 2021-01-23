دورات “الاستلحاق” لتعويض الفاقد التعليمي بالسويداء

السويداء – رفعت الديك

تقيم مديرية التربية في السويداء دورة لتأهيل مدربين لبرنامج الاستلحاق لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية، ويأتي ذلك تنفيذاً لخطة وزارة التربية في دعم جودة العملية التربوية والتعليمية، وتمهيداً لتنفيذ دورات تقوية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية للعام الدراسي 2020 /2021.

وبين مدير التربية بسام أبو محمود أن الهدف من الدورة تدريب المعلمين لتحقيق أهداف برنامج الاستلحاق الذي سيبدأ في شهر شباط المقبل ويمتد لغاية شهر أيار، حيث ستجري دورات تقوية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي الذين تأخروا عن الالتحاق بالمدرسة، أو الذين يعانون من صعوبات التعلم، ودعم الطلبة المتفوقين الذين يطمحون للحصول على درجات رائدة، لافتاً إلى أهمية البرنامج للحد من انتشار الدروس الخصوصية، داعياً الموجهين الاختصاصيين إلى ضرورة التركيز أثناء تدريبهم المعلمين على عملية تكثيف المحتوى، والضبط الايجابي للطلاب، ووجوب تشخيص صعوبات التعلم، ورصد الاحتياجات التعليمية، واستخدام استراتيجيات التعلم الفعال القادرة على جذب المتعلم.