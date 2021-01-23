روزنامة مزدحمة لاتحاد كرة الطاولة واجتماعات لتحسين الواقع(للمدقق)

وضع اتحاد كرة الطاولة خطة عمل للعام الحالي تضمنت عددا من النشاطات الداخلية بانتظار تبلور المشاركات الخارجية في ضوء الأوضاع الاستثنائية نتيجة انتشار فيروس كورونا.

رئيس اتحاد اللعبة بسام خليل أوضح “للبعث” أن العام الماضي شهد حدثا متميزا تمثل بتأهل اللاعبة هند ظاظا للأولمبياد وبسبب فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي لم يتمكن الاتحاد من إقامة كافة نشاطاته المحلية، مضيفا: استطعنا مع كوادر اللعبة واللجان التابعة للاتحاد إبقاء اللعبة واللاعبين بالأجواء الرياضية قدر المستطاع، ولم نكن راضين على العمل بشكل عام، ومع الانفراج البسيط بدأنا العمل العام الحالي على تحسين واقع كرة الطاولة ووضعنا روزنامة نشاط محلي، على أمل أن يتم إقامة كافة النشاطات التي تم إقرارها من أجل تطوير مستوى اللعبة على كافة الأصعدة.

وكشف خليل إلى أنه ضمن خطة اتحاد كرة الطاولة وإستراتيجيته الجديدة في تأهيل كوادره بطريقة علمية مدروسة سيقيم الاتحاد عدداً من دورات صقل وتأهيل للحكام لجميع الفئات، وفي هذا السياق تم عقد اجتماع موسع للجنة الحكام (بعد إعادة تشكيلها) تم فيه توثيق أسماء الحكام العاملين مع الأخذ بعين الاعتبار الفصل ما بين العمل التدريبي والتحكيمي منعا للازدواجية وإيجاد آلية تواصل سريعة بين أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقيم ورشة عمل للحكام لمدة ثلاثة أيام سيتم خلالها عرض فيديوهات وتطبيق بعض الحالات الخاصة بالتعديلات الجديدة على قانون اللعبة التي تم شرحها خلال الدورة الأخيرة التي أقيمت قبل عدة أشهر، وكل ذلك يدخل ضمن أهمية عمل لجنة الحكام كأحد المفاصل الرئيسية لعمل الاتحاد، فتحسن واقع التحكيم يصب في مصلحة تطوير اللعبة.

وختم خليل بالتأكيد على أن الاجتماع لن يكون مع لجنة الحكام فقط بل سيكون هناك اجتماع مع كافة اللجان المنبثقة عن الاتحاد، وهذه الاجتماعات من أجل النهوض باللعبة والارتقاء بها.

عماد درويش