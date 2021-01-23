صعوبة تأمين الإسمنت الأسود يعرقل مشاريع الإنشاء والتعمير في طرطوس

طرطوس – رشا سليمان

يواجه فرع شركة الإنشاء والتعمير في طرطوس صعوبة في تأمين مادة الإسمنت الأسود لإنجاز المشاريع الموضوعة وفق الخطة، حيث بين مدير فرع الإنشاء والتعمير المهندس أكرم ديب أنه خلال العام الماضي تم التعاقد على عدد من المشاريع وتصديقها وهي مشاريع السكن الشبابي بقيمة ثمانية مليارات وخمسمئة مليون، ومشروع سدة مائية في الحاطرية بقيمة مليار ونصف ،ومستودع العلف مع ملحقاته في منطقة بيت عليان بقيمة خمسمئة مليون، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى، كما تم تسليم عدد من المشاريع تسليماً مؤقتاً للجهات صاحبة المشروع وهي مدرسة بيت المرج ومدرسة الناصرة في صافيتا، ومركز خدمة المواطن في منطقة الحمرات في مدينة طرطوس، وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ مجموعة من المشاريع وهي حالياً قيد الاستلام الأولي منها مبنى العيادات الشاملة ومعمل كرتون أطباق البيض في طرطوس وتنفيذ البنى التحتية في المنطقة الصناعية في الدريكيش، بالإضافة إلى مجموعة من مشاريع الصرف الصحي في منطقة سريجس وبيت الراهب.

قيد التنفيذ

وأشار ديب إلى أنه من أهم المشاريع قيد التنفيذ حالياً مشروع كلية الهندسة التقنية بنسبة تنفيذ ٣٠%، ومحطة معالجة القليعة بنسبة تنفيذ ٨٥%، وخط حماية سد الدريكيش من التلوث نسبة التنفيذ ٩٠%، وسدة عين الدائمة بنسبة ٩٢% وسدة بمنة ٨٥%، وعدة مشاريع أخرى، وأوضح ديب أن العوامل التي تؤثر على تأخر إنجاز المشاريع هي الصعوبة في تأمين مادة الإسمنت الأسود، عدا الارتفاع الكبير في الأسعار، الأمر الذي يؤثر على الإنجاز بسبب صعوبة تأمين المواد اللازمة للتنفيذ نتيجة نقص السيولة بسبب ارتفاع الأسعار وعدم صرف فروقات الأسعار بشكل متتابع مع كشوف الأعمال المنفذة بين السعر عند التنفيذ والسعر العقدي وهذا يتطلب مدة معينة لإنهائها، مما يسبب خسارة مؤقتة لحين إصدار تلك المحاضر وتصديقها وصرفها، بالإضافة إلى عدم توفر اليد العاملة بالشكل المناسب وخاصة المهنيين منها، وتشتت المشاريع وتوزعها في المناطق الجبلية مما يرفع قيمة النفقات، وعدم إدراج كامل قيمة التجهيزات المركبة في بعض المشاريع مع فرق سعرها في الكشوف المالية، مما انعكس سلباً على نسبة الإنجاز، بالإضافة إلى قدم الآليات الموجودة في الفرع، لأن كلفة إصلاحها كبيرة ما ينعكس سلبا على العمل.

التمويل الشهري

وأكد ديب على ضرورة الإسراع في تأمين التمويل الشهري اللازم لصرف الكشوف المالية، وتنظيم محاضر فروق الأسعار المستحقة لفرع الشركة، وتأمين جبهات عمل بمشاريع كبيرة عن طريق التعاقد بالتراضي للمشاريع التي هي من صلب اختصاص فرع الشركة وفقا للأسعار الرائجة.

وحول العمل في بناء جامعة طرطوس أوضح ديب أن المشروع في مرحلة الانتهاء من أعمال الطابق الأرضي لجميع الكتل، وتبلغ قيمة العقد 5586752 ألف ليرة، ومدة التنفيذ ستون شهراً أما الأعمال المنفذة من العقد بقيمة 1652562ألف ليرة بنسبة تنفيذ 30%.

ولفت مدير فرع البناء والتعمير إلى أن خطة الفرع السنوية لعام 2021 ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ليرة، والمشاريع قيد التعاقد هي مشروع ساحة كلية الهندسة التقنية بقيمة تتجاوز 2 مليار ليرة وهو قيد الاتفاق على الأسعار، ومشروع كلية الهندسة المدنية والمعمارية مع ساحة الموقع العام في جامعة طرطوس والمشروع قيد الاتفاق على الأسعار، بالإضافة إلى مشروع المنطقة الصناعية في بقعة بقيمة 500 مليون ليرة، ومشاريع سكن شبابي.

وبيّن ديب أن توقف العمل في فرع شركة البناء والتعمير في طرطوس لأغلب المشاريع خلال فترة الحجر الصحي كان له تأثيراً سلبياً على نسب الإنجاز في أغلب المشاريع، إضافة لتأثير قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي يفيد بحسم 15%من إجمالي فروقات الأسعار الناتجة عن الفرق بين السعر والعقدي والسعر الحالي لكافة المواد، بالإضافة إلى تغييرات سعر الصرف، وبالتالي عدم استقرار أسعار المواد غير المحصور بيعها في القطاع العام بشكل كبير والأسعار المحصور بيعها في القطاع العام.