أضرار العاصفة تصل إلى 80% في أراضي طرطوس

طرطوس- محمد محمود

أضرار كبيرة في المحاصيل والبيوت البلاستيكية استفاق عليها أهالي صافيتا وبانياس وسهل عكار ومناطق أخرى في محافظة طرطوس بعد جلاء العاصفة المطرية، بالتزامن مع موجة صقيع باردة عمّت أرجاء المحافظة.

وفي متابعة نتائج العاصفة على الأراضي الزراعية تواصلت “البعث” مع رئيس اتحاد فلاحي المحافظة محمود ميهوب ليؤكد أن أضراراً متفاوتة لحقت بأراضي الفلاحين في أماكن مختلفة قمنا بمعاينتها، حيث وُضعت تقديرات أولية وتمّ رفع تقرير للاتحاد العام للمتابعة، ففي صافيتا سبّبت العاصفة أضراراً في قرى: البساتين، الكفارين، زوق بركات، والصفصافة، وعلى ضفتي نهر الأبرش غُمرت بعض الأراضي الزراعية، وفي بيت عمران زينة ودوير الطليعي لحقت الأضرار بـ11 بيتاً بلاستيكياً، أما في بانياس فكانت الأضرار في القلوع، وشملت 67 بيتاً بلاستيكياً لـ28 فلاحاً، وفي قرية الخراب 71 بيتاً بلاستيكياً لـ12 فلاحاً، وفي قرية الهيشة 40 بيتاً بلاستيكياً، و13 في يحمور، و7 في المنطار، و10 في مجدلون البحر، وكذلك ضرر في غمر الأراضي المزروعة بالقمح، وعلى ضفتي النهر الكبير الجنوبي غُمرت أراضي الفلاحين المزروعة بالقمح والبطاطا نتيجة فيضان النهر، وكذلك بعض الأنفاق البلاستيكية.

وحول نسبة الأضرار أكد ميهوب أنها تراوحت بين أضرار خفيفة، كتلف شرائح النايلون، وأضرار كبيرة بنسبة 80% وتلف المحصول بالكامل، مشدداً على ضرورة التعامل مع تقارير الأضرار بإيجابية، وقيام الجهات ذات الصلة كالوحدات الإرشادية ومديرية الزراعة بالتعاون مع الفلاحين بتعويض الأضرار ضمن الإمكانيات المتاحة.