إعادة تشغيل محطة مياه علوك بعد قطعها من قبل الاحتلال التركي لمدة أسبوع

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة اليوم تشغيل محطة مياه علوك بعد إيقاف عملها من قبل قوات الاحتلال التركي منذ سبعة أيام ومنع عمال المؤسسة من دخولها.

وأشار مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب المهندس محمود العكلة إلى أنه تم تشغيل 21 بئرا من آبار المحطة والبدء بتعبئة خزانات منطقة علوك ليتم بعدها ضخ المياه إلى خزانات منطقة الحمة وعند الانتهاء من تعبئتها سيتم ضخ المياه إلى المشتركين في مدينة الحسكة يوم غد وفق برنامج التقنين المعمول به.

وكانت قوات الاحتلال التركي قد أوقفت تشغيل محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة والريف الغربي بالمياه للمرة الثامنة عشرة منذ احتلالها مدينة رأس العين منذ تشرين الثاني 2019