الخارجية والأوقاف الفلسطينية تطالبان المجتمع الدولي بحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى ووقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة عليها.

وأدانت الخارجية في بيان لها نقلته وكالة وفا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مصلى قبة الصخرة ومنع استكمال أعمال الترميم داخله والذي يأتي بعد أقل من 24 ساعة على منع الاحتلال لجنة إعمار الأقصى من تنفيذ أعمال صيانة دورية في المصلى المرواني في الجهة الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى مشيرة إلى أن تصعيد الاحتلال اعتداءاته على المسجد الأقصى يأتي في إطار تنفيذ مخططاته لتهويده مطالبة المنظمات الدولية المختصة وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الاعتداءات المتواصلة على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس ووقفها.

من جهتها جددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد المسجد الأقصى واستنكرت الوزارة في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا اقتحام قوات الاحتلال مصلى قبة الصخرة ومنعها الفلسطينيين من استكمال أعمال ترميمه وأوضح البيان أن الاحتلال يصعد اعتداءاته السافرة على المسجد الأقصى ويمنع لجنة الإعمار من القيام بأي أعمال ترميم وصيانة فيه ويمارس أبشع أنواع القهر والغطرسة بحق سدنته وحراسه وموظفي الأوقاف الإسلامية وبحق المصلين مستغلا جائحة (كورونا) لمنع المصلين من الوصول إليه فيما يوفر الحماية للمستوطنين لاقتحامه.

وحذر البيان من خطورة مخططات الاحتلال لتهويد المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة مشيرا إلى ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته ووقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ميدانياً، استشهد شاب وأصيب آخرون بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها في بلدة فرعون شمال المدينة أطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد شاب اختناقاً وإصابة آخرين.

في الأثناء اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب المدينة واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

في سياق متصل، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء تاريخي في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة معا أن استيلاء الاحتلال على بناء تاريخي مساحته 500 متر مربع يهدف إلى توسيع عمليات الاستيطان وإقامة وحدات استيطانية جديدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الجرافات جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية وجرفت مساحات من أراضي الفلسطينيين لشق طريق استيطاني وفق ماذكرت وكالة معاً.

إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 869 منزلاً ومنشأة واقتلعت 6507 أشجار مثمرة في الضفة الغربية خلال العام الماضي وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقرير اليوم نقلته وكالة وفا أن مجموع عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال بحق المنشآت والمنازل الفلسطينية بلغ 869 تركز معظمها في مدن القدس والخليل وطوباس حيث زادت نسبة الهدم فيها عن 65 بالمئة من مجمل عمليات الهدم في الضفة الغربية.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات بهدم 817 منزلاً ومنشأة في الضفة الغربية مشيرا الى أن قوات الاحتلال ومستوطنيه صعدوا اعتداءاتهم على أراضي الفلسطينيين الزراعية لتهجير الفلسطينيين منها والاستيلاء عليها موضحاً أنهم اقتلعوا 6507 أشجار مثمرة معظمها أشجار زيتون وعنب.