تجمع طلابي في أيوا يدعو للمشاركة في اليوم العالمي للعمل من أجل اليمن

أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي إلى مواقع الجيش واللجان في محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري لموقع المسيرة نت بأن الجيش واللجان أفشلوا محاولة التسلل لمرتزقة العدوان إلى مواقع الجيش في مثلث العدين في مديرية حيس بالمحافظة وأوقعوا في صفوف المتسللين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

في الأثناء قال رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور إن مقاومة المعتدين ومرتزقتهم هي الرد الأمثل على مواقف الإدارة الاميركية الراحلة والمنحازة لقوى العدوان. وأكد بن حبتور أن اليمن صامد أمام أي مؤامرات أو مناورات تهدف إلى إلحاق الضرر به وبشعبه”.

بدوره، شدد وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف، على أن “التصنيف الأميركي لأنصار الله ليس له أي أساس قانوني أو أخلاقي”. وقال شرف، إن “مثل هذه القرارات هي نتاج مواقف اللحظة الأخيرة المدفوعة الثمن مسبقاً لإرضاء حلفاء الإدارة الأميركية”.

في سياق متصل، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث طرفي ملف التفاوض حول الأسرى في العاصمة الأردنية عمان إلى “التركيز على مسألة إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، إضافةً إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفاً بمن فيهم النساء على الفور دون أي قيد أو شرط”.

كما وطالب الطرفين بالبدء فوراً بمناقشة الأسماء والاتفاق عليها و”الوفاء بالتزاماتهما” بموجب اتفاق ستوكهولم، الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين في أقرب وقت ممكن.

إلى ذلك دعا تجمّع طلابي في جامعة “أيوا” للمشاركة في اليوم العالمي ضد الحرب على اليمن غداً للتأكيد على المطالب الاربعة التالية: وقف العدوان على اليمن، إعادة كل المساعدات لليمن وإلغاء تصنيف حركة أنصار الله جماعة إرهابية، رفع الحصار عن اليمن وفتح جميع المنافذ البرية والبحرية، وقف تسليح السعودية والإمارات.

وجاء في بيان للتجمّع “أن تقول “لا للحرب على اليمن” يتطلب القليل من الجهد لكن تأثيرك سيكون كبيراً وخطوتك الاولى في المشاركة في التجمع العالمي عبر الانترنت والتغريد تحت هاشتاغ YemenCantWait# “.

وأضاف البيان “لا يجب عليك قضاء يوم الاثنين في قراءة المناهج الدراسية فحسب بل يجب عليك أيضًا المشاركة في اليوم العالمي للعمل من أجل اليمن. يجب أن نظهر للحكومات أن معارضة العنف والظلم تحظى بإجماع عالمي. للتأثير على السلام من مسافة 8000 ميل نحتاج إلى التحرك الآن. اليمن لا يحتمل الانتظار.

بالتزامن، دعي في مدينة بلينغهام احدى كبرى مدن ولاية واشنطن لتحرك رمزي تحت عنوان “نساء يصمن من أجل أطفال اليمن”.

وقد سبق لهذه المدينة أن شهدت مثل هذه اللفتة التضامنية في عام 2018 من خلال الصوم لمدة 14 ساعة تضامناً مع أطفال اليمن.

هذا ودعا ائتلاف “أوقفوا الحرب” البريطاني إلى التظاهر في جميع أنحاء العالم في 25 كانون الثاني الحالي، احتجاجاً على استمرار الحرب على اليمن.