جمعية العاديات بحلب تدفىء العقول بمعرض للكتاب

حلب- غالية خوجة

تنوعت الكتب في أول معرض للكتاب تقيمه جمعية العاديات بحلب تشاركياً مع كل من مديرية الثقافة ودار الرواد، والذي انطلق أمس السبت ليستمر لغاية الجمعة، بحضور شخصيات ثقافية ومهتمة حافظت على التباعد الاجتماعي المضاد لكورونا.

تضمن المعرض ألف عنوان بين المترجمات والتأليفات والتراث والعلم والأدب والفكر والتأريخ والمعرفة، وتضمن السعر حسماً وصل إلى (50%) لكتب صادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وأيضاً الحسم بالنسبة ذاتها على الأعداد المختلفة لمجلة الشهباء الثقافية.

الملفت أن المعرض سيكون سنوياً، وأن العناوين ترضي جميع فئات القراء، وتلبي احتياجاتهم، سواء في الرواية، أو المسرح، أو السينما، أو الدراسات المختلفة، وتساهم في تدفئة النفوس والعقول والوقت والعائلة، كما تزيح الكآبة والفراغ في زمن الحصار الاقتصادي المرفوض، وزمن الوباء العالمي.