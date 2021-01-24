مادورو يعلن عن هجومٍ إرهابي استهدف خط أنابيب غاز

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تعرض خط أنابيب تابع للشركة الوطنية للنفط لانفجار إرهابي من دون أن يحدد الموقع المستهدف أو تاريخ التفجير.

وقال مادورو خلال كلمة أذاعها على “يوتيوب” إن الهجوم تسبب في حريق هائل سيطر عليه لاحقاً عمال شركة النفط الوطنية “PDVSA”، مضيفاً أن هذا العمل كان يهدف إلى التأثير على إمدادات الغاز في البلاد. ووصف مرتكبي الهجوم بـ”الإرهابيين والجبناء”، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن مقتل أو إصابة أحد.

واتهم الرئيس الفنزويلي مراراً كولومبيا والولايات المتحدة بشن هجمات على أنظمة الاتصالات ومنشآت الطاقة وتكرير النفط في بلاده.

هذا وأعرب مادورو عنِ استعداده لفتح صفحة جديدة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

كما دعا إلى تأسيس “مسار جديد” في العلاقات مع واشنطن، يستند إلى الاحترام المتبادل والحوار والتواصل والتفهم.