مشاركة واسعة في بطولة الجمهورية لملاكمة الشباب والجيش بطلاً

اللاذقية- خالد جطل

توّج نادي الجيش بلقب بطولة الجمهورية للملاكمة بفئة الشباب (مواليد 2003-2004) التي اختتمت منافساتها أمس السبت في اللاذقية بمشاركة 70 ملاكماً من عشر محافظات، إضافة لفريق الجيش الذي تصدر الترتيب العام للبطولة برصيد 24 نقطة متقدماً على اللاذقية بفارق الميداليات لحصده 4 ذهب مقابل 3 ذهب للاذقية التي جمعت 24 نقطة أيضاً، وحلت حلب ثالثة، وحماة رابعة، ودمشق بالمركز الخامس.

وشهدت البطولة مستويات فنية جيدة من المحافظات المشاركة، وبدا واضحاً التطور الجيد لملاكمي القنيطرة الذين لفتوا الأنظار إليهم هذا الموسم، ما يبشر ببصمات للقنيطرة بالأعوام القادمة، فيما ترك غياب مشاركة نادي الشرطة إشارات استفهام حول الأسباب.

رئيس اتحاد اللعبة كامل شبيب أكد لـ “البعث” أن البطولة أظهرت مستويات مبشرة بعدد من المحافظات، والمنافسة كانت قوية كما هو متوقع كون الفرق استعدت لها بشكل جيد، واختارت الأميز من خلال بطولات المحافظات، وكشف شبيب عن إقامة معسكر خارجي يقام في إيران لمنتخب الشباب الذي تم اختيار ثمانية من لاعبيه خلال البطولة.

أما على صعيد النتائج فنال علي دعبول “حماة” لقب وزن 49 كغ، وحميد عبيد “حلب” لقب وزن 52 كغ، ومحمد شعيب سعيد “حلب” لقب وزن 56 كغ، وزين العابدين داؤود “اللاذقية” لقب وزن 60 كغ، وحمزة حيدر “اللاذقية” لقب وزن 64 كغ، وغيداق حمدان “الجيش” لقب وزن 69 كغ، وبسام العلوي “الجيش” لقب وزن 75 كغ، وحيدرة صقار “الجيش” لقب وزن 81 كغ، وفاروق الجنيدي “الجيش” لقب وزن 91 كغ، وسهيل أبو دست “اللاذقية” لقب وزن +91 كغ.