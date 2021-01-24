“مصارعة الشرطة” تنفض غبار السنوات وتعوّل على بطولة الجمهورية

بخطوات واثقة عادت مصارعة نادي الشرطة إلى أجواء اللعبة التي غابت عنها منذ عام 2009 حين تم إلغاؤها لأسباب عدة، فاللعبة في النادي كانت على مدى عقود طوال مركز ثقل، ورافداً أساسياً للمنتخب، تحاول في الوقت الحالي لملمة الأوراق لاستعادة أمجاد الماضي.

رئيس النادي المقدم منيف طعمة أكد لـ “البعث” أن رياضة المصارعة من الألعاب الاستراتيجية، ويشكّل دعمها أولوية بالنسبة للنادي، مشدداً على تقديم كل ما يلزم لتنفيذ الخطة المقدمة من مشرف اللعبة، مع وجود سعي لتوسيع القاعدة الأساسية عبر خطة متكاملة سيبدأ تطبيق مرحلتها الثانية بشكل موسع بالتركيز على ثلاث فئات فقط هي: الأشبال، والناشئون، والشباب.

من جهته مشرف اللعبة محمد الفاعوري وعد بأن تكون لمصارعي النادي بصمة غير مسبوقة ومفاجئة في بطولة الجمهورية للناشئين التي ستقام في حلب نهاية الأسبوع الجاري، والتي ستكون بمثابة محطة تقييم للمدربين واللاعبين بآن معاً، مبيّناً أن بداية عودة اللعبة كانت مع مطلع العام الحالي بوجود رغبة من إدارة النادي التي لم تقصّر في تقديم الدعم، إضافة لجهود الكادر الفني والإداري الذي وضع خطة عمل متكاملة من عدة مراحل.

أما إداري الفريق طارق الرفاعي فأشار إلى أن النادي بات يمتلك فريق عمل متكاملاً ومنسجماً ولديه خبرة كبيرة، وهذا يعطي مؤشرات أننا على الطريق الصحيح، كاشفاً عن وجود جهود لإقامة دورة تأهيل للمدربين بالتعاون مع اتحاد اللعبة خاصة بنادي الشرطة لرفع المستوى الفني لمدربيه.

“البعث“